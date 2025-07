AO VIVO! Resultado de Sport x Santos em tempo real pela Série A 2025 hoje (26/07)

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Os dois times entram em campo na Ilha do Retiro com extrema necessidade de vitória, pois estão na zona de rebaixamento da competição

Desde às 18h30 (horário de Brasília), Sport e Santos estão se enfrentando neste sábado (26/07), no Estádio da Ilha do Retiro, no Recife, pela 17ª rodada do Brasileirão Série A.

Lanterna, com quatro pontos em 14 jogos disputados (partida contra Atlético-MG e Flamengo foram adiadas pela CBF), o Leão ainda busca vencer a primeira na competição nacional.

No entanto, o Rubro-negro chega confiante após empate contra o Vitória no último lance fora de casa. Do outro lado, o Peixe amarga duas derrotas consecutivas. Ambos estão no Z-4.

Escalação do Sport: Gabriel Matheus Alexandre, Rafael Thyere, Ramon Menezes e Igor Cariús; Rivera, Zé Lucas e Lucas Lima; Barletta, Derick Lacerda e Ignacio Ramírez. Técnico: Daniel Paulista.

Escalação do Santos: Gabriel Brazão; Igor Vinícius (Escobar), João Basso, Luan Peres e Souza; Tomás Rincón, Zé Rafael e Neymar; Rollheiser, Barreal e Deivid Washington. Técnico: Cleber Xavier.

Neymar fazendo careta ao comemora gol pelo Santos - Raul Baretta/Santos

Resultado de Sport x Santos em tempo real pela Série A

Acompanhe o placar na transmissão do Escrete de Ouro, da Rádio Jornal. A narração é de roldo Costa, comentários de Ralph de Carvalho, reportagens e Antônio Gabriel e Raldney Alves.



Matéria em atualização