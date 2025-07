Sport x Santos: Torcida do Leão irá provocar Neymar com máscaras de Bruna Marquezine

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

O duelo na Ilha do Retiro pelo Brasileirão promete ser agitado também fora de campo, com rubro-negros preparando provocação ao craque

O confronto entre Sport e Santos neste sábado (26/07), na Ilha do Retiro, terá um tempero especial fora das quatro linhas: A estratégia envolve distribuir máscaras da atriz Bruna Marquezine.

Isso como provocação direcionada ao craque Neymar. A ideia de fazer alusão à ex-namorada do jogador e, que rapidamente viralizou nas redes sociais, partiu do influencer Pedro Chianca.

Leia Também Vinicius Júnior e modelo pernambucana: saiba tudo sobre affair do craque do Real Madrid

Ele divulgou uma prévia da arte nas redes sociais. A intenção é espalhar dezenas no setor de sociais do estádio, estrategicamente posicionado atrás do banco de reservas do time adversário.

Até então, mais de 20 mil ingressos foram vendidos antecipadamente. O jogo está marcado para às 18h30 (horário de Brasília), pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A.

O Leão ocupa a lanterna da competição, com quatro pontos, mas vem de um bom empate em 2 a 2 com o Vitória. O Peixe também está no Z-4 (17°) e perdeu do Internacional na última rodada.