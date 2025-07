Sport: CBF libera áudio do VAR só de gol do Vitória, sem lances dos possíveis pênaltis

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A Comissão de Arbitragem da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou os áudios da análise feita pelo árbitro de vídeo somente no segundo gol do Vitória contra o Sport.

A partida, realizada na quarta-feira (23) no Barradão, terminou empatada em 2 a 2, e o Leão da Ilha do Retiro afirma que dois pênaltis deixaram de serem marcados pelo árbitro.

Um em disputa com Zé Lucas e outra em toque de mão de Maykon. Por isso, a diretoria do clube rubro-negro protocolou reclamação formal contra a atuação da arbitragem.

Sport reclama de dois pênaltis contra o Vitória

Na ocasião, aparentemente, houve a "checagem silenciosa", ou seja, quando não precisa ir ao vídeo. Os dirigentes do time pernambucano também questionam esse fato.

"Em ambos os casos, causa estranheza o fato de o árbitro não ter sido chamado para a revisão das jogadas pelo VAR", diz trecho da nota oficial divulgada nas redes sociais.

Arbitragem de Vitória x Sport:

Árbitro: Lucas Canetto Bellote (SP).

(SP). Assistente 1: Danilo Ricardo Simon Manis (SP).

(SP). Assistente 2: Miguel Cataneo Ribeiro da Costa (SP).

(SP). Quarto árbitro: Maguielson Lima Barbosa (DF).

(DF). VAR: Marcio Henrique de Gois (SP).

(SP). AVAR: Andre da Silva Bitencourt (RS).

(RS). Observador de VAR: Ricardo Marques Ribeiro (MG).

O conteúdo disponibilizado de forma didática no site da instituição. A decisão após revisão factual de impedimento foi de validar a jogada. Clique aqui e ouça o áudio completo.

Regra 11

1. Posição de impedimento

Um jogador estará em posição de impedimento se:

qualquer parte de sua cabeça, seu corpo ou seus pés estiver no campo do adversário (excluindo-se a linha de meio de campo) e

qualquer parte de sua cabeça, seu corpo ou seus pés estiver mais próxima da linha de fundo do campo do adversário do que a bola e o penúltimo adversário.

Nem as mãos nem os braços de nenhum jogador, incluindo os goleiros, serão considerados. Com a finalidade de determinar com clareza o impedimento, o limite superior do braço se alinha com o ponto inferior da axila.

Um jogador não estará em posição de impedimento se estiver na mesma linha:

do penúltimo adversário; ou

dos dois últimos adversários.

2. Infração por impedimento

Um jogador em posição de impedimento quando a bola for tocada* por um companheiro de equipe será punido somente se chegar a participar do jogo de forma ativa, ao:

interferir no jogo por tocar em uma bola passada ou tocada por um companheiro; ou

interferir em um adversário ao:

impedi-lo de jogar ou ter condições de jogar a bola por claramente obstruir o campo de visão do adversário; ou

disputar a bola com o adversário; ou

*Deverá ser considerado o primeiro ponto de contato ao tocar na bola.

claramente tentar tocar em uma bola que se encontrar próxima de si quando essa ação afetar um adversário; ou

executar uma ação que claramente afete a possibilidade de um adversário

ou tocar na bola

obter vantagem por tocar na bola ou interferir em um adversário quando a bola:

tiver desviado ou tocado nas traves, no travessão, em um membro da equipe de arbitragem ou em um adversário;

tiver como origem uma defesa deliberada feita por qualquer adversário.

Não se considerará que um jogador em posição de impedimento obteve vantagem quando receber a bola de um adversário que tocou deliberadamente nela, incluindo com um toque de mão deliberado, a menos de que se trate de uma defesa deliberada do adversário.

*Um "toque deliberado na bola" (à exceção do toque de mão deliberado na bola) ocorre quando um jogador tem o controle da bola e a possibilidade de:

passar a bola para um companheiro de equipe;

obter a posse da bola; ou

afastar a bola (por exemplo, chutando-a ou cabeceando-a.