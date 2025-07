Vinicius Júnior e modelo pernambucana: saiba tudo sobre affair do craque do Real Madrid

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

A moça estaria fora do Brasil a trabalho, mas teria voltado para marcar presença no aniversário de 25 anos do jogador nos dias 19 e 20 de julho

A vida amorosa de Vinicius Júnior, craque do Real Madrid, continua sendo um dos temas mais quentes no universo das celebridades nos últimos dias e novos rumores surgiram.

As redes sociais "incendiaram" nas últimas semanas com a possibilidade dele estar se relacionando com Victoria Ruiz e depois com a influenciadora digital Virginia Fonseca.

No entanto, a musa seria a pernambucana Beatriz Marinho. O perfil 'Gossip do Dia', especializado em fofocas de celebridades, afirma que ela teve encontros com o atacante.

Beatriz Marinho: O novo romando de Vini Jr?

A modelo recentemente passou uma temporada na Europa, retornou ao Brasil e foi vista em ambas as festas de aniversário do jogador, no Rio de Janeiro, em 19 e 20 de julho.

A presença dela quase que passou despercebida em meio aos outros nomes especulados como affairs. A página foi enfática ao desmentir as especulações da mulheres anteriores.

"Virgínia? Não. Podem tirar a fic das cabeças. Vinicius Jr está há um tempo com uma modelo chamada Beatriz Marinho. Ela voltou para o Brasil, depois de semanas na Europa".

Aniversário de 25 anos de Vini Jr "pegou fogo"

As celebrações de aniversário do camisa 7 merengue seguiram um protocolo de alto nível, contando com a presença de diversas personalidades e shows de artistas renomados.

Além das já citadas, outras presenças femininas ligadas ao atleta, como Catherine Bascoy, Victoria Ruiz e Dania Mendez, que compartilharam momentos permitidos na internet.