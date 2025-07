Guarani x Náutico ao vivo (26/07): onde assistir, horário e escalações

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

O duelo é válido pela 14ª da Série C do Campeonato Brasileiro e o Timbu vem de uma vitória em casa sobre o líder Caxias na última rodada

Para consolidar a vaga no G-8, o Náutico mira na vitória sobre o Caxias, na tarde deste sábado (26), em Campinas, no interior de São Paulo. O Timbu visita o Guarani, às 17h (de Brasília), no estádio Brinco de Ouro. O duelo é válido pela 14ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro.

Na última rodada, o Náutico venceu em casa o líder Caxias por 2x0. Com o resultado, pulou para 20 pontos na 6ª colocação.

Já o adversário Guarani perdeu fora de casa pelo mesmo placar para o Anápolis, que briga contra o rebaixamento. O Bugre ocupa a 12ª posição com 16 pontos. O 8ª lugar é o Brusque com 18 pontos.

Nesta partida, o Timbu defende a invencibilidade de seis jogos sem perder (três vitórias e três empates) e ainda quatro jogos sem sofrer gols. O Alvirrubro ainda possui a melhor defesa do campeonato com apenas seis gols.

Desfalques no Náutico

O Náutico possui três desfalques para o jogo contra o Guarani. São eles: o técnico Hélio dos Anjos, o volante Igor Pereira e o atacante Hélio Borges. Eles estão suspensos por causa do terceiro cartão amarelo.

Para os postos deles, não deve existir novidade. Na beira do campo, o auxiliar Guilherme dos Anjos dirige o Náutico. Dentro das quatro linhas, a tendência é que o volante Auremir e o atacante Kelvin retornem ao time titular.

O restante da equipe principal deve ser a mesma utilizado pelo comandante Hélio dos Anjos no último jogo. Isso inclui o meia Lucas Cardoso, recém-contratado e destaque nos últimos jogos.

"A gente não pode fugir da realidade. É o nosso melhor momento. Acredito que estamos conseguindo amadurecer muito bem em todas as situações. Estamos equilibrados defensivamente e ofensivamente. Isso demonstra um amadurecimento deles (jogadores) e com os resultados vem sim a confiança", comentou o assistente técnico Guilherme dos Anjos.

Onde assistir ao vivo

O Escrete de Ouro, da Rádio Jornal, preparou mais uma super jornada esportiva para o novo jogo do Náutico na Série C. A transmissão estará disponível no canal oficial da emissora no Youtube, além do site da empresa. Na telinha, a partida será exibida pelo SportyNet (Youtube) e Dazn (streaming).

Ficha do jogo

Guarani

Andrey; Allyson, Raphael, Alan Santos e Emerson; Kadi Silva, Diego Torres e Caio Mello; Isaque, Luiz Miguel e Bruno Santos.

Técnico: Marcelo Fernandes.

Náutico

Muriel; Arnaldo, Mateus Silva, Carlinhos e Igor Fernandes; Auremir, Marco Antônio e Lucas Cardoso; Kelvin, Vinícius e Paulo Sérgio.

Técnico: Guilherme dos Anjos.