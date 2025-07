Anápolis x Guarani transmissão ao vivo: horário e onde assistir

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Confira onde assistir e todas as informações de Anápolis x Guarani, pela Série C do Campeonato Brasileiro; Partida acontece nesta segunda-feira

O Guarani vai a campo nesta segunda-feira (21) para um duelo bastante importante na briga pelo G-8 da Série C do Campeonato Brasileiro. O Bugre encara o Anápolis, fora de casa, a partir das 19h30, no horário de Brasília.

O time de Goiás é o lanterna da Série C com apenas 10 pontos e uma vitória. Por outro lado, o Guarani ainda luta para entrar no G8 - é o 12º com 16 pontos, dois a menos que o CSA, oitavo.

Ou seja, se o Guarani vencer, entra no G8. Já o Anápolis precisa vencer para respirar mais na luta contra a queda para a Série D.

Onde assistir ao vivo

A partida terá transmissão ao vivo do DAZN e da plataforma Nosso Futebol+. Não haverá cobertura da TV aberta ou fechada.