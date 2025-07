Retrô x Ypiranga ao vivo (26/07): onde assistir, horário e escalações

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Animado com a vitória fora de casa sobre o Brusque, o Retrô enfrenta o Ypiranga-RS, neste sábado (26), às 19h30 (de Brasília). A partida acontece na Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata, na Região Metropolitana do Recife (RMR). O duelo é válido pela 14ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro.

Na última rodada, o triunfo por 2x1, em Santa Catarina, marcou a primeira conquista desde o retorno do técnico Itamar Schülle. Com o resultado, a Fênix deixou a lanterna e pulou para a 18ª colocação com 12 pontos.

Com Itamar Schülle, o jovem clube pernambucano possui apenas uma vitória em quatro jogos. Além disso, foram duas derrotas (Londrina e Ituano) e um empate (CSA). Isso sem contar que ainda não venceu em casa.

Para sair da zona de rebaixamento, o Retrô precisa vencer e secar os adversários. O Anápolis e o Confiança estão com 13 pontos na 17ª e 16ª colocação, respectivamente. Figueirense (13º), Maringá (14º) e ABC (15º) estão próximos com 15 pontos cada.

Onde assistir ao vivo

O Escrete de Ouro, da Rádio Jornal, contará todos os detalhes do jogo do Retrô contra o Ypiranga-RS. Na telinha, a partida será exibida SportyNet+ (Youtube).

Ficha do jogo

Retrô

Fabián Volpi; Eduardo Porto, Robson, Rayan Ribeiro e João Lucas; Richard Franco e Fabinho; Maycon Douglas, Mike e Rodolfo; Vagner Love.

Técnico: Itamar Schülle

Ypiranga-RS

Zé Carlos; Rian, Igor Morais, Willian Gomes e Caíque; Charles, Gabriel Terra e Lucas Ramos; Felipe Marques e Roger; Cristiano.

Técnico: Matheus Costa.