Tabela da Série D indica que Santa Cruz x Sergipe será disputado no Arruda; clube poderá pedir alteração

A CBF anunciou no fim da tarde desta terça-feira (29), a tabela detalhada da segunda fase da Série D, incluindo, portanto, os dois jogos entre Santa Cruz e Sergipe.

A surpresa ficou por conta do agendamento da partida de volta para o Arruda, no dia 10 de agosto, às 17h, horário de Brasília.

A indicação da CBF contraria o informado pela diretoria tricolor, que no último dia 22 de julho afirmou que o clube mandaria os seus jogos no mata-mata na Arena de Pernambuco em função da maior capacidade do estádio (45.500 torcedores) em relação ao Arruda que pode receber apenas 30.025 torcedores após interdição parcial do estádio pelo Corpo de Bombeiros.

"A opção pela Arena já estava em debate no Santa Cruz com relação ao maior número de torcedores no estádio. Não tem relação com qualquer outro assunto", afirmou o engenheiro Adriano Lucena em entrevista ao ge no dia 22.

Nossa reportagem entrou em contato com a assessoria do Santa Cruz, que nos afirmou que "o clube ainda pode solicitar mudança do local do jogo", indicando uma possível alteração para a Arena de Pernambuco, como previsto no regulamento, que afirma que a mudança do local de jogo pode ser solicitada em, no mínimo cinco dias antes da data estipulada, em jogos realizados na mesma cidade.

Data e horário dos jogos de ida e volta do Santa Cruz na segunda fase da Série D

Jogo de ida (domingo, 03/08)

17h - Sergipe x Santa Cruz - Arena Batistão

Jogo de volta (domingo, 10/08)