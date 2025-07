Chaveamento da Série D 2025: Qual mata-mata garante o acesso? Veja regulamento oficial

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Com o fim da fase de grupos, a Quarta Divisão dá inico a fase eliminatória, ou seja, quem perder na soma do placar agregado estará eliminado

Neste fim de semana (02 e 03 de agosto), começa a segunda fase do Brasileirão Série D 2025. A etapa eliminatória começa com 32 times, mas somente os semifinalistas sobem de divisão.

Santa Cruz e Central representam o estado de Pernambuco. O Tricolor enfrentará o Sergipe e a Patativa encarará o Lagarto. Se conseguirem a classificação, estarão na Série C em 2026?

A competição começou com 64 clubes distribuídos em oito grupos regionalizados. Eles se enfrentarão em jogos de ida e volta. A campanha geral é crucial para definir o mando de campo.

Qual mata-mata da Série D vale o acesso para Série C?

A partir da segunda fase, a competição adota o formato de mata-mata, com ida e volta. Não há vantagem do gol fora de casa e, em caso de empate no placar agregado, pênaltis.

Qualquer equipe que sonha em subir para a Terceira Divisão do futebol brasileiro precisará vencer o confrontos da quartas de final, pois o regulamento determina só quatro vagas.

Segunda Fase (32 clubes) : Os classificados da fase de grupos duelam em ida e volta.

: Os classificados da fase de grupos duelam em ida e volta. Oitavas de Final (16 clubes) : Os vencedores da segunda fase seguem para as oitavas.

: Os vencedores da segunda fase seguem para as oitavas. Quartas de Final (08 clubes) : Os oito clubes que chegam a essa fase disputam o acesso.

: Os oito clubes que chegam a essa fase disputam o acesso. Semifinais (04 clubes) : Os quatro times que conquistam o acesso definirão os finalistas.

: Os quatro times que conquistam o acesso definirão os finalistas. Final (02 clubes): Os dois vencedores das semifinais disputam o título da Série D 2025.

Chavemanto da Série D 2025 até a final

Os clubes que fizeram melhor campanha na fase de grupos decidem o segundo jogo em casa. A tabela detalhada será divulgada em breve pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Segunda Fase

Segunda Fase 1: Maranhão x Tuna Luso



Segunda Fase 2: Central x Lagarto



Segunda Fase 3: Manaus x Imperatriz



Segunda Fase 4: Juazeirense x América-RN



Segunda Fase 5: Independência x Altos



Segunda Fase 6: Sergipe x Santa Cruz



Segunda Fase 7: Sampaio Corrêa x Manauara



Segunda Fase 8: Ferroviário x ASA



Segunda Fase 9: Maricá x Aparecidense



Segunda Fase 10: Goiatuba x São José-RS



Segunda Fase 11: Luverdense x Rio Branco-ES



Segunda Fase 12: Marcílio Dias x Inter de Limeira



Segunda Fase 13: Mixto-MT x Portuguesa



Segunda Fase 14: Joinville x Cianorte

Segunda Fase 15: Água Santa x Ceilândia



Segunda Fase 16: FC Cascavel x Barra-SC

Oitavas de final

Maranhão ou Tuna × Central ou Lagarto

Manaus ou Imperatriz × Juazeirense ou América-RN

Independência-AC ou Altos × Sergipe ou Santa Cruz

Sampaio Corrêa ou Manauara × Ferroviário ou ASA

Maricá ou Aparecidense × Goiatuba ou São José-RS

Luverdense ou Rio Branco-ES × Marcílio Dias ou Inter de Limeira

Mixto ou Portuguesa × Joinville ou Cianorte

Água Santa ou Ceilândia × FC Cascavel ou Barra-SC

Quartas de final

Quartas 1: 8ª melhor campanha x Melhor campanha

Quartas 2: 5ª melhor campanha x 4ª melhor campanha



Quartas 3: 7ª melhor campanha x 2ª melhor campanha



Quartas 4: 6ª melhor campanha x 3ª melhor campanha