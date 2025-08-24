Chaveamento Série D: Pode ter Santa Cruz x Central nas quartas de final? Veja possíveis confrontos
Série D do Campeonato Brasileiro chega a sua fase decisiva com a definição dos confrontos das oitavas de final; Após isso, restarão apenas 8 times
A Série D define neste domingo (24) os três últimos classificados às quartas de final com a realização dos seguintes jogos: América-RN x Imperatriz, Central x Maranhão e Altos x Santa Cruz. Nesse sábado (23), ASA, Inter de Limeira, Barra, Cianorte e Goiatuba garantiram vaga na próxima fase já.
ASA (1º) e Inter (2º) já possuem classificação geral confirmadas. Contudo, os jogos de hoje ainda podem mudar um pouco a classificação geral, com a chance inclusive de um jogo pernambucano nas quartas de final, fase que define o acesso para a Série C do ano que vem.
A combinação para termos Santa Cruz x Central nas quartas de final existe, mas é restrita. Com os resultados de sábado já consolidados, o cruzamento só acontece se o Santa Cruz vencer o Altos no tempo normal e o América-RN for eliminado pelo Imperatriz. Nessa configuração, a classificação geral coloca o Santa na quarta colocação e o Central em 5º, formando o duelo regional no mata-mata seguinte (ida no Lacerdão e volta no Arruda/Arena de Pernambuco).
Lembrando que o Central precisa vencer seu jogo contra o Maranhão. A ida foi 2x1 para o adversário. O Santa empatou com o Altos na ida. Se o América-RN avançar, seja com empate ou até mesmo derrota, o confrontos não ocorre. O Santa Cruz até poderia ser quarto, a depender de uma combinação de saldo, mas só se o América-RN perder por um gol e o o Tricolor aplicar uma goleada. Ainda assim, não haveria mais Santa Cruz x Central.
Cenário que gera Santa x Central nas quartas
- Santa Cruz vence o Altos soma +3 pontos na geral.
- Central se classifica (vence o Maranhão) soma +3 pontos.
- América-RN cai (Imperatriz avança).
Times classificados neste cenário
- ASA 41
- Inter de Limeira 38
- Barra 36
- Santa Cruz 34
- Central 33
- Cianorte 32
- Imperatriz 30
- Goiatuba 29
Quartas: Santa (4º) x Central (5º).
Observação: se o América-RN se classificar (com vitória ou empate), o Santa não enfrenta o Central — o Alvirrubro entra no top-4 e muda o pareamento.
Chaveamento Série D
Equipes com posição já garantida:
- 1º ASA (41 pts)
- 2º Inter de Limeira (38 pts)
- Também classificados (aguardam reordenação final): Barra, Cianorte, Goiatuba.
- Ainda em disputa neste domingo: América-RN x Imperatriz, Central x Maranhão, Altos x Santa Cruz.
Classificação geral atualizada
- ASA — 41
- Aparecidense — 39
- Inter de Limeira — 38
- Barra — 36
- América-RN — 34 (decide hoje)
- Altos — 33 (decide hoje)
- Ceilândia — 33
- Cianorte — 32
- Santa Cruz — 31 (decide hoje)
- Rio Branco-ES — 31
- Manauara — 31
- Central — 30 (decide hoje)
- Goiatuba — 29
- Mixto — 28
- Imperatriz — 27 (decide hoje)
- Maranhão — 25 (decide hoje)
Os confrontos das quartas são definidos pela classificação geral (1º×8º, 2º×7º, 3º×6º, 4º×5º). O pior ranqueado faz a ida em casa e o melhor decide a volta. Não há gol fora; igualdade no agregado leva aos pênaltis.