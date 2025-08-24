fechar
Santa Cruz | Notícia

Chaveamento Série D: Pode ter Santa Cruz x Central nas quartas de final? Veja possíveis confrontos

Série D do Campeonato Brasileiro chega a sua fase decisiva com a definição dos confrontos das oitavas de final; Após isso, restarão apenas 8 times

Por Thiago Wagner Publicado em 24/08/2025 às 9:57
Geovany, jogador do Santa Cruz
Geovany, jogador do Santa Cruz - Rafael Vieira / FPF

A Série D define neste domingo (24) os três últimos classificados às quartas de final com a realização dos seguintes jogos: América-RN x Imperatriz, Central x Maranhão e Altos x Santa Cruz. Nesse sábado (23), ASA, Inter de Limeira, Barra, Cianorte e Goiatuba garantiram vaga na próxima fase já.

ASA (1º) e Inter (2º) já possuem classificação geral confirmadas. Contudo, os jogos de hoje ainda podem mudar um pouco a classificação geral, com a chance inclusive de um jogo pernambucano nas quartas de final, fase que define o acesso para a Série C do ano que vem.

A combinação para termos Santa Cruz x Central nas quartas de final existe, mas é restrita. Com os resultados de sábado já consolidados, o cruzamento só acontece se o Santa Cruz vencer o Altos no tempo normal e o América-RN for eliminado pelo Imperatriz. Nessa configuração, a classificação geral coloca o Santa na quarta colocação e o Central em 5º, formando o duelo regional no mata-mata seguinte (ida no Lacerdão e volta no Arruda/Arena de Pernambuco).

Lembrando que o Central precisa vencer seu jogo contra o Maranhão. A ida foi 2x1 para o adversário. O Santa empatou com o Altos na ida. Se o América-RN avançar, seja com empate ou até mesmo derrota, o confrontos não ocorre. O Santa Cruz até poderia ser quarto, a depender de uma combinação de saldo, mas só se o América-RN perder por um gol e o o Tricolor aplicar uma goleada. Ainda assim, não haveria mais Santa Cruz x Central.

Cenário que gera Santa x Central nas quartas

  • Santa Cruz vence o Altos soma +3 pontos na geral.
  • Central se classifica (vence o Maranhão) soma +3 pontos.
  • América-RN cai (Imperatriz avança).

Times classificados neste cenário

  • ASA 41
  • Inter de Limeira 38
  • Barra 36
  • Santa Cruz 34
  • Central 33
  • Cianorte 32
  • Imperatriz 30
  • Goiatuba 29

Quartas: Santa (4º) x Central (5º).

Observação: se o América-RN se classificar (com vitória ou empate), o Santa não enfrenta o Central — o Alvirrubro entra no top-4 e muda o pareamento.

Chaveamento Série D

Equipes com posição já garantida:

  • 1º ASA (41 pts)
  • 2º Inter de Limeira (38 pts)
  • Também classificados (aguardam reordenação final): Barra, Cianorte, Goiatuba.
  • Ainda em disputa neste domingo: América-RN x Imperatriz, Central x Maranhão, Altos x Santa Cruz.

Classificação geral atualizada

  • ASA — 41
  • Aparecidense — 39
  • Inter de Limeira — 38
  • Barra — 36
  • América-RN — 34 (decide hoje)
  • Altos — 33 (decide hoje)
  • Ceilândia — 33
  • Cianorte — 32
  • Santa Cruz — 31 (decide hoje)
  • Rio Branco-ES — 31
  • Manauara — 31
  • Central — 30 (decide hoje)
  • Goiatuba — 29
  • Mixto — 28
  • Imperatriz — 27 (decide hoje)
  • Maranhão — 25 (decide hoje)

Os confrontos das quartas são definidos pela classificação geral (1º×8º, 2º×7º, 3º×6º, 4º×5º). O pior ranqueado faz a ida em casa e o melhor decide a volta. Não há gol fora; igualdade no agregado leva aos pênaltis.

