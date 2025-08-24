Classificação geral Série D atualizada: Santa Cruz ainda pode ser quarto? Entenda cenários
Série D chega a sua fase decisiva com os jogos de volta das oitavas de final neste fim de semana; Na semana que vem, teremos os jogos do acesso
A Série D do Campeonato Brasileiro chega a sua fase decisiva neste fim de semana, com a volta dos oito jogos das oitavas de final da competição. Cinco times já garantiram a vaga nesse sábado (23): ASA, Inter de Limeira, Barra, Cianorte e Goiatuba. Contudo, ainda há três jogos que definirão as vagas das quartas de final da competição.
A partir da próxima fase, o chaveamento será seguindo a classificação geral da CBF. Ou seja, a melhor campanha enfrenta a oitava pior e assim por diante, totalizando quatro confrontos.
Já tomando os jogos de ontem, ASA e Inter de Limeira já estão garantidos como as duas melhores campanhas. Lembrando que os quatro melhores possuem a vantagem de decidir em casa no jogo de volta na disputa pelo acesso.
Santa Cruz ainda pode ser quarto?
Com os resultados desse sábado, o Santa Cruz só pode ser quarto. E ainda assim em um cenário difícil: Tem que vencer o Altos e torcer para o América-RN ser eliminado ou se classificar com uma derrota (no caso vencendo nos pênaltis), contanto que o time coral aplique uma goleada sobre o Altos.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
E nesse caso ainda poderia enfrentar o Central. Se a Patativa vencer seu jogo contra o Maranhão, e o América-RN for eliminado, o Santa Cruz, com a vitória, seria quarto, enquanto que o Central quinto. Ou seja, teríamos o duelo pernambucano valendo a vaga na Série C.
Classificação geral da Série D
- ASA — 41 classificado
- Aparecidense — 39 eliminado (Goiatuba)
- Inter de Limeira — 38 classificado
- Barra — 36 classificado
- América-RN — 34 (joga domingo)
- Altos — 33 (joga domingo)
- Ceilândia — 33 eliminado (Barra)
- Cianorte — 32 classificado
- Santa Cruz — 31 (joga domingo)
- Rio Branco-ES — 31 eliminado (Inter de Limeira)
- Manauara — 31 eliminado (ASA)
- Central — 30 (joga domingo)
- Goiatuba — 29 classificado
- Mixto — 28 eliminado (Cianorte)
- Imperatriz — 27 (joga domingo)
- Maranhão — 25 (joga domingo)
Times classificados na Série D
- ASA (41 pts)
- Inter de Limeira (38 pts)
- Barra (36 pts)
- Cianorte (32 pts)
- Goiatuba (29 pts)
Jogos deste domingo na Série D
- Central x Maranhão (agregado 1–2) - 16h
- América-RN x Imperatriz (1–0) - 16h
- Altos x Santa Cruz (1–1) - 18h