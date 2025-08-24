fechar
Serie D | Notícia

Classificação geral Série D atualizada: Santa Cruz ainda pode ser quarto? Entenda cenários

Série D chega a sua fase decisiva com os jogos de volta das oitavas de final neste fim de semana; Na semana que vem, teremos os jogos do acesso

Por Thiago Wagner Publicado em 24/08/2025 às 9:40 | Atualizado em 24/08/2025 às 9:59
Lance do primeiro jogo entre Santa Cruz x Altos pelas oitavas de final da Série D
Lance do primeiro jogo entre Santa Cruz x Altos pelas oitavas de final da Série D - Jailton Jr/JC Imagem

A Série D do Campeonato Brasileiro chega a sua fase decisiva neste fim de semana, com a volta dos oito jogos das oitavas de final da competição. Cinco times já garantiram a vaga nesse sábado (23): ASA, Inter de Limeira, Barra, Cianorte e Goiatuba. Contudo, ainda há três jogos que definirão as vagas das quartas de final da competição.

A partir da próxima fase, o chaveamento será seguindo a classificação geral da CBF. Ou seja, a melhor campanha enfrenta a oitava pior e assim por diante, totalizando quatro confrontos.

Já tomando os jogos de ontem, ASA e Inter de Limeira já estão garantidos  como as duas melhores campanhas. Lembrando que os quatro melhores possuem a vantagem de decidir em casa no jogo de volta na disputa pelo acesso.

Santa Cruz ainda pode ser quarto?

Com os resultados desse sábado, o Santa Cruz só pode ser quarto. E ainda assim em um cenário difícil: Tem que vencer o Altos e torcer para o América-RN ser eliminado ou se classificar com uma derrota (no caso vencendo nos pênaltis), contanto que o time coral aplique uma goleada sobre o Altos.

E nesse caso ainda poderia enfrentar o Central. Se a Patativa vencer seu jogo contra o Maranhão, e o América-RN for eliminado, o Santa Cruz, com a vitória, seria quarto, enquanto que o Central quinto. Ou seja, teríamos o duelo pernambucano valendo a vaga na Série C.

Classificação geral da Série D

  1. ASA — 41 classificado
  2. Aparecidense — 39 eliminado (Goiatuba)
  3. Inter de Limeira — 38 classificado
  4. Barra — 36 classificado
  5. América-RN — 34 (joga domingo)
  6. Altos — 33 (joga domingo)
  7. Ceilândia — 33 eliminado (Barra)
  8. Cianorte — 32 classificado
  9. Santa Cruz — 31 (joga domingo)
  10. Rio Branco-ES — 31 eliminado (Inter de Limeira)
  11. Manauara — 31 eliminado (ASA)
  12. Central — 30 (joga domingo)
  13. Goiatuba — 29 classificado
  14. Mixto — 28 eliminado (Cianorte)
  15. Imperatriz — 27 (joga domingo)
  16. Maranhão — 25 (joga domingo)

Times classificados na Série D

  • ASA (41 pts)
  • Inter de Limeira (38 pts)
  • Barra (36 pts)
  • Cianorte (32 pts)
  • Goiatuba (29 pts)

Jogos deste domingo na Série D

  • Central x Maranhão (agregado 1–2) - 16h
  • América-RN x Imperatriz (1–0) - 16h
  • Altos x Santa Cruz (1–1) - 18h

