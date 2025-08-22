Santa Cruz anuncia Fanfest no Arruda com telão para acompanhar decisão contra o Altos
Espaço contará com três telões, show de banda de pagode e bebidas para os torcedores; ingressos custam R$ 10,00; veja mais informações
Apesar do duelo contra o Altos ser fora de casa neste domingo (24), a torcida do Santa Cruz poderá estar presente no Arruda para acompanhar o duelo das oitavas de final da Série D do Campeonato Brasileiro. Isso porque o clube coral anunciou em suas redes sociais a realização de uma Fanfest no estádio.
Assim, os torcedores que não puderem ir ao Piauí para acompanhar a partida poderão ir ao setor Lounge Mix - Sociais do Arruda.
O jogo está marcado para às 18h, horário de Brasília, mas as atividades na Fanfest terão início às 15h com show da banda Pagode Puraê no pré-jogo.
O espaço contará com três telões para os torcedores acompanharem a partida, além de mesas e cadeiras para acomodação dos tricolores.
Os ingressos custam R$ 10,00 e são vendido diretamente na entrada do Portão 02.
Lembrando que a partida acabou em empate em 1x1, no jogo de ida, na última segunda-feira (18), na Arena de Pernambuco. Assim, quem vencer leva a classificação. Uma nova igualdade leva a disputa para as cobranças de pênaltis.