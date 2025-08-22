Santa Cruz anuncia Fanfest no Arruda com telão para acompanhar decisão contra o Altos

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Espaço contará com três telões, show de banda de pagode e bebidas para os torcedores; ingressos custam R$ 10,00; veja mais informações

Apesar do duelo contra o Altos ser fora de casa neste domingo (24), a torcida do Santa Cruz poderá estar presente no Arruda para acompanhar o duelo das oitavas de final da Série D do Campeonato Brasileiro. Isso porque o clube coral anunciou em suas redes sociais a realização de uma Fanfest no estádio.

Assim, os torcedores que não puderem ir ao Piauí para acompanhar a partida poderão ir ao setor Lounge Mix - Sociais do Arruda.

O jogo está marcado para às 18h, horário de Brasília, mas as atividades na Fanfest terão início às 15h com show da banda Pagode Puraê no pré-jogo.

O espaço contará com três telões para os torcedores acompanharem a partida, além de mesas e cadeiras para acomodação dos tricolores.

Os ingressos custam R$ 10,00 e são vendido diretamente na entrada do Portão 02.

Lembrando que a partida acabou em empate em 1x1, no jogo de ida, na última segunda-feira (18), na Arena de Pernambuco. Assim, quem vencer leva a classificação. Uma nova igualdade leva a disputa para as cobranças de pênaltis.