Santa Cruz | Notícia

Santa Cruz anuncia Fanfest no Arruda com telão para acompanhar decisão contra o Altos

Espaço contará com três telões, show de banda de pagode e bebidas para os torcedores; ingressos custam R$ 10,00; veja mais informações

Por Victor Peixoto Publicado em 22/08/2025 às 17:00 | Atualizado em 22/08/2025 às 18:10
O Santa Cruz venceu o Ferroviário por 3 a 1, no Arruda, pela sétima rodada do Grupo A3.
O Santa Cruz venceu o Ferroviário por 3 a 1, no Arruda, pela sétima rodada do Grupo A3. - JAILTON JR./JC IMAGEM

Apesar do duelo contra o Altos ser fora de casa neste domingo (24), a torcida do Santa Cruz poderá estar presente no Arruda para acompanhar o duelo das oitavas de final da Série D do Campeonato Brasileiro. Isso porque o clube coral anunciou em suas redes sociais a realização de uma Fanfest no estádio.

Assim, os torcedores que não puderem ir ao Piauí para acompanhar a partida poderão ir ao setor Lounge Mix - Sociais do Arruda.

 

O jogo está marcado para às 18h, horário de Brasília, mas as atividades na Fanfest terão início às 15h com show da banda Pagode Puraê no pré-jogo.

O espaço contará com três telões para os torcedores acompanharem a partida, além de mesas e cadeiras para acomodação dos tricolores.

Os ingressos custam R$ 10,00 e são vendido diretamente na entrada do Portão 02.

Lembrando que a partida acabou em empate em 1x1, no jogo de ida, na última segunda-feira (18), na Arena de Pernambuco. Assim, quem vencer leva a classificação. Uma nova igualdade leva a disputa para as cobranças de pênaltis.

