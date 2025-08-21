5 motivos para acreditar na classificação do Santa Cruz às quartas da Série D

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Tricolor viaja ao Piauí em busca de vitória contra o Altos, pela partida de volta da terceira fase da Série D. Jogo de ida terminou empatado em 1 a 1

O Santa Cruz encara o Altos no próximo domingo (24), às 18h00 (horário de Brasília), em duelo decisivo pela partida de volta da terceira fase da Série D.

Apesar de ser um jogo difícil, já que o Tricolor não vence fora de casa há cinco partidas e deve enfrentar um "alçapão" no Estádio Lindolfo Monteiro, em Teresina, alguns motivos dão esperança ao torcedor tricolor.

Confira 5 motivos para acreditar na classificação do Santa Cruz

Resultado do jogo de ida

O placar do jogo de ida, que terminou empatado em 1 a 1, pode beneficiar o Santa Cruz, que precisa de uma vitória por qualquer resultado para chegar à fase decisiva em busca do acesso.



Até mesmo um novo empate pode classificar o Tricolor, já que a classificação será decidida na disputa de pênaltis.

Rokenedy

Se o vencedor for decidivo nos pênaltis, o Santa Cruz tem um possível candidato a herói. Prata da casa, o goleiro Rokenedy desbancou o experiente Felipe Alves, criticado ao longo da Série D, e assumiu a titularidade.



Herói na classificação sobre o Sergipe, onde defendeu duas cobranças de pênalti, Rokenedy espera ser decisivo novamente.

Aproveitamento do Santa Cruz fora de casa

O Santa Cruz possui um aproveitamento de 50% fora de casa. Ao longo da Série D, o time venceu três partidas longe do Recife, empatou dois jogos e sofreu três derrotas.

Tropeços do Altos em casa



O Altos não é um "bicho-papão" em seus domínios. A equipe piauiense até venceu 4 partidas diante de sua torcida. No entanto, o time tropeçou em outros quatro jogos.

Jogadores experientes

O Santa Cruz conta com jogadores de qualidade e experiência em decisões, como Thiago Galhardo, Ariel Nahuelpán e William Alves, autor do gol do time no último jogo.

Os atletas já estão acostumados com a pressão de confrontos importantes e podem ser os líderes do time nos momentos decisivos.