"Classificação ainda não está definida", diz atacante do Santa Cruz sobre decisão contra Altos

O Tricolor do Arruda empatou por 1x1 com o Altos, no jogo de ida das oitavas de final da Série D, e precisa da vitória fora de casa para seguir vivo

Apesar do empate em casa no jogo de ida, o atacante Renato se mostrou confiante na classificação do Santa Cruz em cima do Altos. A partida de volta acontece no próximo domingo (24), às 18h (de Brasília), no estádio Lindolfo Monteiro, em Teresina, no Piauí. O time que vencer a partida conquista a classificação e, em caso de nova igualdade no marcado, a decisão vai para os pênaltis.

"A classificação ainda não está definida. Sabemos que o jogo lá será tão difícil quanto foi aqui. Estamos preparados para chegar lá e conquistar o resultado positivo", afirmou Renato.

"Vamos entregar tudo nesta partida. Nosso elenco tem qualidade e precisaremos igualar na pegada, na tática e na raça", completou.

O atacante ainda frisou que a classificação para as quartas de final será decidida no "detalhe". Além disso, enalteceu a qualidade do elenco coral.

"Estudamos bem a equipe deles e sabemos da dificuldade que será o jogo fora de casa. Vamos seguir o passado pelo professor e iremos buscar a classificação", disse.

"É jogo de detalhe. Iremos estudar bem a equipes deles e estamos empenhados em conquistar a classificação", acrescentou Renato, que espera o apoio da torcida tricolor no próximo jogo.

"Sabemos que a torcida do Santa Cruz estará presente no Piauí e todos são importantes para a gente. Vamos lá para buscar a classificação", comentou.

Altos x Santa Cruz

O Santa Cruz viaja para o Piauí para o treinamento da sexta-feira (22). Em Teresina, ainda realiza a última movimentação antes da decisão.

O Altos já começou a comercializar os ingressos para a partida. A torcida visitante (coral) pagará R$ 100 (inteira) e R$ 50 (meia-entrada).