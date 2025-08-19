Diretor do Santa Cruz revela clima do vestiário após empate com Altos em decisão
Diego Hydalgo, um dos integrantes da diretoria de futebol do clube, foi um dos entrevistados do programa da Rádio Jornal, na noite desta terça-feira
Diretor de futebol do Santa Cruz, Diego Hydalgo foi um dos entrevistados do Fórum Esportivo, da Rádio Jornal, na noite desta terça-feira (19). Em entrevista exclusiva, ele revelou que o clima do vestiário tricolor foi de confiança, mesmo com o tropeço em casa diante do Altos.
Com o empate por 1x1 no jogo de ida das oitavas de final da Série C, o Santa Cruz precisa de uma vitória simples na partida de volta para garantir a classificação. Se o duelo acabar empatado novamente, a decisão vai para os pênaltis.
"Em termos de entendimento de jogo, os atletas estão ambientados. Teve muita vontade no pós-jogo no vestiário. Todos sabiam que poderíamos ter tido um resultado melhor", comentou Diego.
"Além disso, todos sabem que podemos chegar em Teresina e conseguir a vitória. Temos qualidade para conquistar o resultado", completou o dirigente.
Diego Hydalgo ainda garantiu que os jogadores do Santa Cruz estão cientes da importância do próximo jogo. "É um jogo que pode definir o futuro do clube. Todo mundo sabe. Estamos fazendo o nosso trabalho para manter o elenco blindado, focado na busca pelo maior objetivo do clube da temporada", disse.
Após o treino da sexta-feira (22), o Santa Cruz viaja para Teresina, no Piauí, onde enfrenta o Altos na grande decisão. Quem passar ainda não garante o acesso, já que apenas os semifinalistas sobem de divisão.
