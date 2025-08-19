Diretor do Santa Cruz revela clima do vestiário após empate com Altos em decisão

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Diego Hydalgo, um dos integrantes da diretoria de futebol do clube, foi um dos entrevistados do programa da Rádio Jornal, na noite desta terça-feira

Diretor de futebol do Santa Cruz, Diego Hydalgo foi um dos entrevistados do Fórum Esportivo, da Rádio Jornal, na noite desta terça-feira (19). Em entrevista exclusiva, ele revelou que o clima do vestiário tricolor foi de confiança, mesmo com o tropeço em casa diante do Altos.

Com o empate por 1x1 no jogo de ida das oitavas de final da Série C, o Santa Cruz precisa de uma vitória simples na partida de volta para garantir a classificação. Se o duelo acabar empatado novamente, a decisão vai para os pênaltis.

"Em termos de entendimento de jogo, os atletas estão ambientados. Teve muita vontade no pós-jogo no vestiário. Todos sabiam que poderíamos ter tido um resultado melhor", comentou Diego.

"Além disso, todos sabem que podemos chegar em Teresina e conseguir a vitória. Temos qualidade para conquistar o resultado", completou o dirigente.

Diego Hydalgo ainda garantiu que os jogadores do Santa Cruz estão cientes da importância do próximo jogo. "É um jogo que pode definir o futuro do clube. Todo mundo sabe. Estamos fazendo o nosso trabalho para manter o elenco blindado, focado na busca pelo maior objetivo do clube da temporada", disse.

Após o treino da sexta-feira (22), o Santa Cruz viaja para Teresina, no Piauí, onde enfrenta o Altos na grande decisão. Quem passar ainda não garante o acesso, já que apenas os semifinalistas sobem de divisão.



Veja a entrevista do diretor do Santa Cruz na íntegra

O Fórum Esportivo, da Rádio Jornal, está disponível na íntegra no canal oficial da emissora no Youtube. Além de Diego Hydalgo, o atacante Igor Bolt, do Náutico, também concedeu uma entevist exclusiva na edição desta terça-feira (19).