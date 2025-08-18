fechar
Santa Cruz | Notícia

O que o Santa Cruz precisa para se classificar? Veja cenário diante do Altos

A partida de volta entre Altos x Santa Cruz acontece no próximo domingo, dia 24 de agosto de 2025, e será disputada em Teresina, no Piauí

Por Davi Saboya Publicado em 18/08/2025 às 22:29
Lance do jogo entre Santa Cruz x Altos pelas oitavas de final da Série D
Lance do jogo entre Santa Cruz x Altos pelas oitavas de final da Série D - Jailton Jr/JC Imagem

O Santa Cruz tem um compromisso marcado para este domingo, dia 24 de agosto. O time vai até Teresina, no Piauí, para enfrentar o Altos no Estádio Lindolfo Monteiro. A partida começa às 18h (horário de Brasília).

Leia Também

Este jogo é a segunda partida das oitavas de final da Série D do Campeonato Brasileiro. Se o placar agregado terminar empatado, a decisão da vaga será nos pênaltis.

É importante lembrar que o time que chegar às semifinais garante o acesso para a Série C de 2026. A definição dos confrontos das quartas de final vai depender do desempenho de cada clube ao longo do campeonato.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

O que o Santa Cruz precisa para se classificar?

Como empatou por 1x1 o jogo de ida contra o Altos, o Santa Cruz precisa de uma vitória simples da partida de volta para conquistar a classificação. Se o confronto acabar empatado novamente, a decisão irá para os pênaltis.

Leia também

Santa Cruz supera recorde de público da Arena de PE hoje (18/08)? Veja os números
capacidade total

Santa Cruz supera recorde de público da Arena de PE hoje (18/08)? Veja os números
Movimento Coralinas celebra 9 anos com encontro de debate e memória em Recife
Torcida

Movimento Coralinas celebra 9 anos com encontro de debate e memória em Recife

Compartilhe

Tags