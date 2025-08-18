O que o Santa Cruz precisa para se classificar? Veja cenário diante do Altos
A partida de volta entre Altos x Santa Cruz acontece no próximo domingo, dia 24 de agosto de 2025, e será disputada em Teresina, no Piauí
O Santa Cruz tem um compromisso marcado para este domingo, dia 24 de agosto. O time vai até Teresina, no Piauí, para enfrentar o Altos no Estádio Lindolfo Monteiro. A partida começa às 18h (horário de Brasília).
Este jogo é a segunda partida das oitavas de final da Série D do Campeonato Brasileiro. Se o placar agregado terminar empatado, a decisão da vaga será nos pênaltis.
É importante lembrar que o time que chegar às semifinais garante o acesso para a Série C de 2026. A definição dos confrontos das quartas de final vai depender do desempenho de cada clube ao longo do campeonato.
O que o Santa Cruz precisa para se classificar?
Como empatou por 1x1 o jogo de ida contra o Altos, o Santa Cruz precisa de uma vitória simples da partida de volta para conquistar a classificação. Se o confronto acabar empatado novamente, a decisão irá para os pênaltis.