Santa Cruz supera recorde de público da Arena de PE hoje (18/08)? Veja os números

Venda de ingressos para o jogo contra o Altos-PI, pelas oitavas de final da Série D 2025, já superou o público da partida contra o Sergipe

Ao todo, 35.882 torcedores do Santa Cruz estiveram presentes na Arena de Pernambuco na vitória contra o Sergipe, em 03 agosto. Esse número representava o recorde clube no estádio.

No entanto, para o duelo frente ao Altos-PI nesta segunda-feira (18/08), pela ida das oitavas de final do Brasileirão Série D, mais de 38 mil ingressos foram vendidos, até o momento.

Como ainda há alguns setores disponíveis, a expecativa da torcida coral é de obter o maior público da história do estádio em São Lourenço da Mata. Será possível? Veja os números:

Conforme o levantamento feito repórter Victor Peixoto, embora estabeleça sua maior marca, ainda fica atrás de Sport (45.500), que detém a liderança geral, e do Náutico (42.352).

A partida contra o time piauisene entra no Top 10! Resta saber em qual colocação. Para isso, tem que esperar a divulgação oficial mais tarde. A carga total disponibilizada é de 45 mil.

Os maiores públicos da Arena de Pernambuco na história

Clubes e seleções

45.500 - Sport 0 x 0 Náutico - Campeonato Pernambucano 2024

45.492– Sport (5) 0 x 0 (3) Santa Cruz - Campeonato Pernambucano 2024

45.010 – Brasil 2 x 2 Uruguai - Eliminatórias da Copa do Mundo 2022

42.544 – Sport 1 x 1 Fortaleza - Copa do Nordeste 2022

42.352 – Náutico 2 x 1 Central - Campeonato Pernambucano 2018

42.025 – Sport 0 x 2 Palmeiras - Brasileirão Série A 2017

41.994 – Sport 2 x 0 São Paulo - Brasileirão Série A 2015

41.876 – Alemanha 1 x 0 Estados Unidos - Copa do Mundo 2014 41.705 – Espanha 2 x 1 Uruguai - Copa das Confederações 2013

41.242 – Costa Rica (5) 1 x 1 (3) - Copa do Mundo 2014

Apenas entre clubes

45.500 - Sport 0 x 0 Náutico - Campeonato Pernambucano 2024

45.492 – Sport 0 (5) x (3) 0 Santa Cruz - Campeonato Pernambucano 2024

42.544 – Sport 1 x 1 Fortaleza - Copa do Nordeste 2022

42.352 – Náutico 2 x 1 Central - Campeonato Pernambucano 2018

42.025 – Sport 0 x 2 Palmeiras - Brasileirão Série A 2017

41.994 – Sport 2 x 0 São Paulo - Brasileirão Série A 2015

37.615 – Sport 2 x 2 Flamengo - Brasileirão Série A 2014

35.882 - Santa Cruz 2 (5) x (4) 2 Sergipe - Brasileirão Série D 2025

35.773 - Sport 1 x 4 Fortaleza - Copa do Nordeste 2024

35.163 – Sport 2 x 2 Palmeiras - Brasileirão Série A 2015 34.939 – Sport 0 x 1 Flamengo - Brasileirão Série A 2015



5 maiores públicos do Sport na Arena de Pernambuco

45.500 - Sport 0 x 0 Náutico - Campeonato Pernambucano 2024

45.492 – Sport 0 (5) x (3) 0 Santa Cruz - Campeonato Pernambucano 2024

42.544 – Sport 1 x 1 Fortaleza - Copa do Nordeste 2022

42.025 – Sport 0 x 2 Palmeiras - Brasileirão Série A 2017

41.994 – Sport 2 x 0 São Paulo - Brasileirão Série A 2015

5 maiores públicos do Náutico na Arena de Pernambuco



42.352 – Náutico 2 x 1 Central - Campeonato Pernambucano 2018

30.061 - Náutico 0 x 1 Sport - Campeonato Pernambucano 2014

27.469 - Náutico 1 x 1 Bragantino - Brasileirão Série C 2018

26.803 - Náutico 1 x 1 Sporting - Amistoso em 2013

25.602 - Náutico 0 x 2 Oeste - Brasileirão Série B 2016

5 maiores públicos do Santa Cruz na Arena de Pernambuco

