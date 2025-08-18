fechar
Santa Cruz | Notícia

Santa Cruz supera recorde de público da Arena de PE hoje (18/08)? Veja os números

Venda de ingressos para o jogo contra o Altos-PI, pelas oitavas de final da Série D 2025, já superou o público da partida contra o Sergipe

Por Robert Sarmento Publicado em 18/08/2025 às 10:00
Torcida do Santa Cruz marca presença na Arena de Pernambuco
Torcida do Santa Cruz marca presença na Arena de Pernambuco - Rafael Vieira / FPF

Ao todo, 35.882 torcedores do Santa Cruz estiveram presentes na Arena de Pernambuco na vitória contra o Sergipe, em 03 agosto. Esse número representava o recorde clube no estádio.

No entanto, para o duelo frente ao Altos-PI nesta segunda-feira (18/08), pela ida das oitavas de final do Brasileirão Série D, mais de 38 mil ingressos foram vendidos, até o momento.

Como ainda há alguns setores disponíveis, a expecativa da torcida coral é de obter o maior público da história do estádio em São Lourenço da Mata. Será possível? Veja os números:

Conforme o levantamento feito repórter Victor Peixoto, embora estabeleça sua maior marca, ainda fica atrás de Sport (45.500), que detém a liderança geral, e do Náutico (42.352).

A partida contra o time piauisene entra no Top 10! Resta saber em qual colocação. Para isso, tem que esperar a divulgação oficial mais tarde. A carga total disponibilizada é de 45 mil.

Os maiores públicos da Arena de Pernambuco na história

Clubes e seleções

  1. 45.500 - Sport 0 x 0 Náutico - Campeonato Pernambucano 2024
  2. 45.492– Sport (5) 0 x 0 (3) Santa Cruz - Campeonato Pernambucano 2024
  3. 45.010 – Brasil 2 x 2 Uruguai - Eliminatórias da Copa do Mundo 2022
  4. 42.544 – Sport 1 x 1 Fortaleza - Copa do Nordeste 2022
  5. 42.352 – Náutico 2 x 1 Central - Campeonato Pernambucano 2018
  6. 42.025 – Sport 0 x 2 Palmeiras - Brasileirão Série A 2017
  7. 41.994 – Sport 2 x 0 São Paulo - Brasileirão Série A 2015
  8. 41.876 – Alemanha 1 x 0 Estados Unidos - Copa do Mundo 2014
  9. 41.705 – Espanha 2 x 1 Uruguai - Copa das Confederações 2013
  10. 41.242 – Costa Rica (5) 1 x 1 (3) - Copa do Mundo 2014

Apenas entre clubes

  1. 45.500 - Sport 0 x 0 Náutico - Campeonato Pernambucano 2024
  2. 45.492 – Sport 0 (5) x (3) 0 Santa Cruz - Campeonato Pernambucano 2024
  3. 42.544 – Sport 1 x 1 Fortaleza - Copa do Nordeste 2022
  4. 42.352 – Náutico 2 x 1 Central - Campeonato Pernambucano 2018
  5. 42.025 – Sport 0 x 2 Palmeiras - Brasileirão Série A 2017
  6. 41.994 – Sport 2 x 0 São Paulo - Brasileirão Série A 2015
  7. 37.615 – Sport 2 x 2 Flamengo - Brasileirão Série A 2014
  8. 35.882 - Santa Cruz 2 (5) x (4) 2 Sergipe - Brasileirão Série D 2025
  9. 35.773 - Sport 1 x 4 Fortaleza - Copa do Nordeste 2024 
  10. 35.163 – Sport 2 x 2 Palmeiras -  Brasileirão Série A 2015
  11. 34.939 – Sport 0 x 1 Flamengo - Brasileirão Série A 2015

5 maiores públicos do Sport na Arena de Pernambuco

  1. 45.500 - Sport 0 x 0 Náutico - Campeonato Pernambucano 2024
  2. 45.492 – Sport 0 (5) x (3) 0 Santa Cruz - Campeonato Pernambucano 2024
  3. 42.544 – Sport 1 x 1 Fortaleza - Copa do Nordeste 2022
  4. 42.025 – Sport 0 x 2 Palmeiras - Brasileirão Série A 2017
  5. 41.994 – Sport 2 x 0 São Paulo - Brasileirão Série A 2015

5 maiores públicos do Náutico na Arena de Pernambuco

  1. 42.352 – Náutico 2 x 1 Central - Campeonato Pernambucano 2018
  2. 30.061 - Náutico 0 x 1 Sport - Campeonato Pernambucano 2014
  3. 27.469 - Náutico 1 x 1 Bragantino - Brasileirão Série C 2018
  4. 26.803 - Náutico 1 x 1 Sporting - Amistoso em 2013
  5. 25.602 - Náutico 0 x 2 Oeste - Brasileirão Série B 2016

5 maiores públicos do Santa Cruz na Arena de Pernambuco

  1. 35.882 - Santa Cruz 2 (5) x (4) 1 Sergipe - Brasileirão Série D 2025
  2. 34.746 - Santa Cruz 0 x 1 América-RN - Brasileirão  Série B 2014
  3. 24.283 - Santa Cruz 1 x 0 Vasco - Brasileirão Série B 2014
  4. 19.773 - Santa Cruz 2 x 1 Globo - Brasileirão Série C 2019
  5. 17.979 - Santa Cruz 5 x 1 Vila Nova - Brasileirão  Série B 2014

