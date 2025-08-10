Santa Cruz bate recorde próprio na Arena, mas segue atrás de Sport e Náutico e fora do TOP 10
Ao todo, 35.882 tricolores estiverem presentes na vitória nos pênaltis sobre o Sergipe pela segunda fase da Série D; partida aconteceu no sábado (10)
A torcida tricolor fez bonito ao empurrar o Santa Cruz para a classificação diante do Sergipe, no último domingo (10), pela segunda fase da Série D 2025.
Ao todo, 35.882 tricolores marcaram presença na Arena de Pernambuco, batendo o recorde particular da Cobra Coral que já durava 11 anos e que pertencia ao jogo Santa Cruz 0 x 1 América-RN, quando pela Série B 2014, 34.746 torcedores acompanharam a partida.
Embora estabeleça a maior marca do Santa no estádio, o número é insuficiente para superar os recordes particulares de Sport (45.500), que também detém o recorde geral, e do Náutico (42.352).
É bem verdade que a marca rubro-negra só poderá ser batida em caso de uma partida com torcida única, o que não foi o caso do duelo entre Santa Cruz e Sergipe, que teve uma carga reduzida devido a questões de segurança e que impõe a separação e distanciamento entre as torcidas dos dois clubes.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Em se tratando do recorde geral da Arena, que envolve, além dos jogos de clubes, as partidas disputas por seleções, o Santa Cruz fora do TOP 10, formado por quatro jogos do Sport, um do Náutico, um da Seleção Brasileira e pelas cinco partidas disputadas no estádio na Copa do Mundo 2014.
No TOP 10 de clubes, no entanto, a torcida tricolor garantiu sua vaga, superando três públicos do Sport e chegando à 8ª posição.
No próximo final de semana, o Santa voltará a mandar um jogo na Arena, desta vez contra o Altos, do Piauí, pelas oitavas-de-final da Série D. Será que teremos um novo recorde tricolor?
Os maiores públicos da Arena de Pernambuco
Geral (clubes e seleções)
- 45.500 - Sport 0 x 0 Náutico, pelo Campeonato Pernambucano 2024
- 45.492– Sport (5) 0 x 0 (3) Santa Cruz, pelo Campeonato Pernambucano 2024
- 45.010 – Brasil 2 x 2 Uruguai, em 2016, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo 2022
- 42.544 – Sport 1 x 1 Fortaleza pela Copa do Nordeste 2022
- 42.352 – Náutico 2 x 1 Central, pelo Campeonato Pernambucano 2018
- 42.025 – Sport 0 x 2 Palmeiras, pelo Série A 2017
- 41.994 – Sport 2 x 0 São Paulo, pelo Série A 2015
- 41.876 – Alemanha 1 x 0 Estados Unidos, pela Copa do Mundo 2014
- 41.705 – Espanha 2 x 1 Uruguai, pela Copa das Confederações 2013
- 41.242 – Costa Rica (5) 1 x 1 (3) Grécia, pela Copa do Mundo 2014
Apenas clubes
- 45.500 - Sport 0 x 0 Náutico, pelo Campeonato Pernambucano 2024
- 45.492 – Sport 0 (5) x (3) 0 Santa Cruz, pelo Campeonato Pernambucano 2024
- 42.544 – Sport 1 x 1 Fortaleza, pelo Copa do Nordeste 2022
- 42.352 – Náutico 2 x 1 Central, pelo Campeonato Pernambucano 2018
- 42.025 – Sport 0 x 2 Palmeiras, pelo Série A 2017
- 41.994 – Sport 2 x 0 São Paulo, pelo Série A 2015
- 37.615 – Sport 2 x 2 Flamengo, pelo Série A 2014
- 35.882 - Santa Cruz 2 (5) x (4) 2 Sergipe, pela Série D 2025
- 35.773 - Sport 1 x 4 Fortaleza, pela Copa do Nordeste 2024
- 35.163 – Sport 2 x 2 Palmeiras, pelo Série A 2015
- 34.939 – Sport 0 x 1 Flamengo, pelo Série A 2015
Top 5 públicos do Sport na Arena
- 45.500 - Sport 0 x 0 Náutico, pelo Campeonato Pernambucano 2024
- 45.492 – Sport 0 (5) x (3) 0 Santa Cruz, pelo Campeonato Pernambucano 2024
- 42.544 – Sport 1 x 1 Fortaleza, pelo Copa do Nordeste 2022
- 42.025 – Sport 0 x 2 Palmeiras, pelo Série A 2017
- 41.994 – Sport 2 x 0 São Paulo, pelo Série A 2015
Top 5 públicos do Náutico na Arena
- 42.352 – Náutico 2 x 1 Central, pelo Campeonato Pernambucano 2018
- 30.061 - Náutico 0 x 1 Sport, pelo Campeonato Pernambucano 2014
- 27.469 - Náutico 1 x 1 Bragantino, pela Série C
- 26.803 - Náutico 1 x 1 Sporting, pelo amistoso disputado em 2013
- 25.602 - Náutico 0 x 2 Oeste, pela Série 2016
Top 5 públicos do Santa Cruz na Arena
- 35.882 - Santa Cruz 2 (5) x (4) 1 Sergipe, pela Série D2025
- 34.746 - Santa Cruz 0 x 1 América-RN, pela Série B 2014
- 24.283 - Santa Cruz 1 x 0 Vasco, pela Série B 2014
- 19.773 - Santa Cruz 2 x 1 Globo, pela Série C 2019
- 17.979 - Santa Cruz 5 x 1 Vila Nova, pela Série B 2014