Santa Cruz bate recorde próprio na Arena, mas segue atrás de Sport e Náutico e fora do TOP 10

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Ao todo, 35.882 tricolores estiverem presentes na vitória nos pênaltis sobre o Sergipe pela segunda fase da Série D; partida aconteceu no sábado (10)

A torcida tricolor fez bonito ao empurrar o Santa Cruz para a classificação diante do Sergipe, no último domingo (10), pela segunda fase da Série D 2025.

Ao todo, 35.882 tricolores marcaram presença na Arena de Pernambuco, batendo o recorde particular da Cobra Coral que já durava 11 anos e que pertencia ao jogo Santa Cruz 0 x 1 América-RN, quando pela Série B 2014, 34.746 torcedores acompanharam a partida.

Embora estabeleça a maior marca do Santa no estádio, o número é insuficiente para superar os recordes particulares de Sport (45.500), que também detém o recorde geral, e do Náutico (42.352).

É bem verdade que a marca rubro-negra só poderá ser batida em caso de uma partida com torcida única, o que não foi o caso do duelo entre Santa Cruz e Sergipe, que teve uma carga reduzida devido a questões de segurança e que impõe a separação e distanciamento entre as torcidas dos dois clubes.

Em se tratando do recorde geral da Arena, que envolve, além dos jogos de clubes, as partidas disputas por seleções, o Santa Cruz fora do TOP 10, formado por quatro jogos do Sport, um do Náutico, um da Seleção Brasileira e pelas cinco partidas disputadas no estádio na Copa do Mundo 2014.

No TOP 10 de clubes, no entanto, a torcida tricolor garantiu sua vaga, superando três públicos do Sport e chegando à 8ª posição.

No próximo final de semana, o Santa voltará a mandar um jogo na Arena, desta vez contra o Altos, do Piauí, pelas oitavas-de-final da Série D. Será que teremos um novo recorde tricolor?

Os maiores públicos da Arena de Pernambuco

Geral (clubes e seleções)

45.500 - Sport 0 x 0 Náutico, pelo Campeonato Pernambucano 2024

45.492– Sport (5) 0 x 0 (3) Santa Cruz, pelo Campeonato Pernambucano 2024

45.010 – Brasil 2 x 2 Uruguai, em 2016, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo 2022

42.544 – Sport 1 x 1 Fortaleza pela Copa do Nordeste 2022

42.352 – Náutico 2 x 1 Central, pelo Campeonato Pernambucano 2018

42.025 – Sport 0 x 2 Palmeiras, pelo Série A 2017

41.994 – Sport 2 x 0 São Paulo, pelo Série A 2015

41.876 – Alemanha 1 x 0 Estados Unidos, pela Copa do Mundo 2014 41.705 – Espanha 2 x 1 Uruguai, pela Copa das Confederações 2013

41.242 – Costa Rica (5) 1 x 1 (3) Grécia, pela Copa do Mundo 2014

Apenas clubes

45.500 - Sport 0 x 0 Náutico, pelo Campeonato Pernambucano 2024

45.492 – Sport 0 (5) x (3) 0 Santa Cruz, pelo Campeonato Pernambucano 2024

42.544 – Sport 1 x 1 Fortaleza, pelo Copa do Nordeste 2022

42.352 – Náutico 2 x 1 Central, pelo Campeonato Pernambucano 2018

42.025 – Sport 0 x 2 Palmeiras, pelo Série A 2017

41.994 – Sport 2 x 0 São Paulo, pelo Série A 2015

37.615 – Sport 2 x 2 Flamengo, pelo Série A 2014

35.882 - Santa Cruz 2 (5) x (4) 2 Sergipe, pela Série D 2025

35.773 - Sport 1 x 4 Fortaleza, pela Copa do Nordeste 2024

35.163 – Sport 2 x 2 Palmeiras, pelo Série A 2015 34.939 – Sport 0 x 1 Flamengo, pelo Série A 2015



Top 5 públicos do Sport na Arena

45.500 - Sport 0 x 0 Náutico, pelo Campeonato Pernambucano 2024

45.492 – Sport 0 (5) x (3) 0 Santa Cruz, pelo Campeonato Pernambucano 2024

42.544 – Sport 1 x 1 Fortaleza, pelo Copa do Nordeste 2022

42.025 – Sport 0 x 2 Palmeiras, pelo Série A 2017

41.994 – Sport 2 x 0 São Paulo, pelo Série A 2015

Top 5 públicos do Náutico na Arena



42.352 – Náutico 2 x 1 Central, pelo Campeonato Pernambucano 2018

30.061 - Náutico 0 x 1 Sport, pelo Campeonato Pernambucano 2014

27.469 - Náutico 1 x 1 Bragantino, pela Série C

26.803 - Náutico 1 x 1 Sporting, pelo amistoso disputado em 2013

25.602 - Náutico 0 x 2 Oeste, pela Série 2016

Top 5 públicos do Santa Cruz na Arena

