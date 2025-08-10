Resultado do jogo do Náutico hoje (10/08): Veja o placar parcial e gols de Londrina x Náutico

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

De olho na vice-liderança e na "pontuação mágica" para o acesso; Timbu vai até o Paraná para quebrar amargo tabu e dar passo importante rumo ao acesso

Hoje é dia de Timba! Pela 16ª rodada da Série C 2025, o Náutico visita o Londrina, a partir das 11h da manhã, no Estádio do Café, em Londrina.

Invicto há 8 rodadas e sem sofre gols há seis, a equipe alvirrubra vem de três vitórias consecutivas e ocupa a 3ª colocação com 26 pontos, mesma pontuação da equipe paranaense, que aparece no 4° lugar com os mesmo número de vitórias, mas com saldo inferior (12 x 10).

Motivos de sobra para acreditar que o Timbu conseguirá quebrar um amargo de tabu de nunca ter vencido o Londrina como visitante. Ao todo, foram 10 jogos com seis vitórias do Londrina e quatro empates.

Quem vencer, assume a vice-liderança, ultrapassando a Ponte Preta, que perdeu para o Botafogo-PB no último sábado.

Além disso, chega aos 29 pontos e oito vitórias, pontuação que desde que passou a ser disputada neste atual formato, sempre foi o suficiente para garantir um lugar no G8.

PLACAR AO VIVO: Londrina 0 x 2 Náutico

8' - Londrina chega com perigo! Após um início travado, o Londrina cria a melhor oportunidade do jogo até aqui. Quirino recebeu em boa condição e deixou Zé Breno de frente pro gol. O atacante da equipe paranaense ganhou do primeiro marcador, mas adianta demais e Carlinhos afasta.

12' - Hélio dos Anjos na bronca! Treinador não gosta nada do que vê neste começo de jogo, Náutico muito apático na partida e Londrina ganhando cada vez mais metros no campo de ataque.

16' - Canela canelou! Canela recebeu em profundidade e saiu frente a frente com Muriel. Na hora da finalização, a bola deu um quique e o atacante do Londrina fez jus ao apelido, mandando de canela por cima do gol.

17' - INACREDITÁVEL!!!! Raimar chuta, Luiz Daniel espalma pro alto, na descida o goleiro se atrapalha e a bola cai sobre a linha do gol, quicando. Bruno Mezenga, a menos de 10cm da linha do gol, fura e perde um dos gols mais feitos da história do futebol!

30' - Jogo esfria! Partida perde em intensidade e qualidade. 0 x 0 chato no Estádio do Café.

36' - Tentativa sem perigo: Raimar cobra falta do meio da rua e Luiz Daniel defende sem qualquer dificuldade.

42' - Cartão amarelo! Auremir entra forte em Alison e recebe amarelo! Princípio de confusão no Estádio do Café.

45' - 4 MINUTOS DE ACRÉSCIMOS: Teremos jogo até os 49.

2° tempo

5' - Canela canelou (de novo)!: Quirino serve Canela, que sai de cara com Muriel, tenta driblar o goleiro alvirrubro e manda na rede pelo lado de fora.

14' - Quase o gol do Náutico ! Cruzamento da direita, Hélio Borges ajeita de cabeça e a zaga corta antes de Bruno Mezenga cabecear. Na sequência, arbitragem assinalou impedimento!

! Cruzamento da direita, Hélio Borges ajeita de cabeça e a zaga corta antes de Bruno Mezenga cabecear. Na sequência, arbitragem assinalou impedimento! 17' - Substituição no Náutico! Saem: Auremir e Igor Bolt; Entram: Rayan e Kayon

18' - GOLAAAAAAAAAAAAAAAAAÇO! É DO NÁUTICO! - Se ele perdeu um gol inacreditável, também fez um golaço IMPRESSIONANTE! Timbu tenta lançamento e a zaga do Londrina afasta. Bruno Mezenga pega de primeira, de canhota, e marca um golaço encobrindo o goleiro adversário! QUE BELEZA!

22' - QUASE O SEGUNDO DO NÁUTICO! Quase um novo "Puskás" do Timbu! Bruno Mezenga ajeita de peito para Hélio Borges que emenda de primeira, mas a bola explode na trave. Náutico é o senhor da partida no momento.

23' - Substituição dupla no Londrina: Saem: Canela e João Tavares; Entram: Thauan e Vitinho

26' - PRA MATAR O JOGO! GOOOOOOOOOOOOL DO NÁUTICO! Cruzamento de manual de Bruno Mezenga e cabeceada do mesmo jeito de Marco Antônio, que sobe no segundo andar para testar sem chances para o goleiro. Timbu em vantagem!

Acompanhe ao vivo na Rádio Jornal:

Escalações

Londrina



Luiz Daniel; Cedric, Yago Lincoln, Wallace e Maurício; Alison, Zé Breno e Eliel; Canela (Thauan), João Tavares (Vitinho) e Quirino - Roger Silva

Náutico

Muriel; Arnaldo, João Maistro, Carlinhos e Raimar; Auremir (Rayan), Igor Pereira e Marco Antônio; Igor Bolt (Kayon), Hélio Borges e Bruno Mezenga - Hélio dos Anjos

Arbitragem

Árbitro: Tarcísio Flores da Silva (RN)

Assistente 1: Franca Costa (RN)

Assistente 2: João Henrique Queiroz Da Silva (RN)

Quarto árbitro: Marco Antônio dos Santos Travessolo (PR)

Cartões

Amarelo: Auremir (Náutico)