Londrina x Náutico ao vivo (10/08): onde assistir, horário e escalações

O duelo é válido pela 16ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro e o Timbu chega em alta após três vitórias seguidas e oito rodadas sem perder

Embalo, o Náutico visita o Londrina em um horário incomum para a Série C do Campeonato Brasileiro. A partida acontece neste domingo (10), às 11h (de Brasília), no estádio do Café, em partida válida pela 16ª rodada. O duelo acontecerá pela manhã por causa de um pedido do time mandante.

O Londrina jogando no estádio Vitorino Gonçalves Dias desde o início da Série C. Porém, o gramado está passando por manutenção após um surto de um fungo e o estádio do Café sem iluminação. Isso porque a gestão municipal do equipamento informou que a fiação foi furtada e o dano ainda está sendo calculado.

Confronto direto

Na classificação da Série C, Náutico e Londrina estão colados e com a mesma pontuação. Em terceiro lugar, o Timbu leva vantagem no saldo de gols: 12 x 10.

Para seguir embalado na competição, o Timbu precisará passar quebrar um grande tabu: nunca venceu o adversário no Paraná. No total, foram 10 jogos, 6 derrotas e 4 empates.

Vale lembrar que o Náutico não perde há oito jogos, vem de três vitórias seguidas e ainda não sofre gols há seis rodadas.

Desfalques no Náutico

O técnico Hélio dos Anjos não contará com cinco jogadores para o jogo contra o Londrina. São eles: o zagueiro Mateus Silva (suspenso e lesionado), o lateral-esquerdo Igor Fernandes (suspenso), o meia Lucas Cardoso (machucado) e os atacantes Vinícius (suspenso) e Kelvin (lesionado).

Desses, apenas Kelvin não é titular absolito. Nas vagas dos demais, os substitutos devem ser Joã Maistro, Raimar, Patrick e Igor Bolt ou Marquinhos. Esses dois últimos brigam pela vaga no ataque ao lado de Hélio Borges e Paulo Sérgio, que retorna de suspensão.

"Levando em consideração que iremos conquistar a classificação, serão 10 decisões até o acesso. Temos capacidade de seguir até lá sem perder, mas o grande inimigo nosso é o ego. Tanto interno ou externo. Toda atmosfera que cerca o Náutico. É necessário ter uma atenção muito grande", afirmou Guilherme dos Anjos.

"O preço é muito grande para engrenar e conseguir os resultados. Se a gente souber administrar o ego, conseguiremos o resultado no final", completou o auxiliar técnico.

Ex-Sport no comando do Londrina

Quarto colocado da Série C, o Londrina é comandado por um velho conhecido da torcida do Sport. Trata-se do ex-atacante Roger. Como jogador, ele possuia uma grande projeção nacional com passagens por Corinthians, São Paulo, Palmeiras, Ponte Preta, Ceará e outros clubes tradicionais no Brasil. Isso sem contar com uma experiência no exterior pelo Al-Nassr, Kashiwa Reysol e Suwon Bluewings.

Onde assistir ao vivo

O Escrete de Ouro, da Rádio Jornal, preparou mais uma super jornada esportiva para o jogo do Náutico na Série C. A transmissão estará disponível também no canal oficial da emissora no Youtube, além do site. Na telinha, o embate será exibido pelo Dazn (streaming) e Sporty Net (pay-per-view).

Ficha do jogo

Londrina

Luiz Daniel; Cedric, Yago Lincoln, Wallace e Maurício; Alison, Lucas Marques e Robson Duarte; Vitinho, Eliel e Rikelmi.

Técnico: Roger Silva.

Náutico

Muriel; Arnaldo, João Maistro, Carlinhos e Raimar; Igor Pereira, Marco Antônio e Patrick Allan; Igor Bolt, Hélio Borges e Paulo Sérgio.

Técnico: Hélio dos Anjos.