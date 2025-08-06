"Quero ficar ainda mais tempo no Náutico", revela Vinícius
O atacante e ídolo alvirrubro foi o convidado da mais edição do Escrete Clube, videocast do Sistema Jornal do Commercio de Comunicação
"Quero ficar ainda mais tempo no Náutico. Quero fazer história". Foi assim que o atacante Vinícius começou a entrevista exclusiva ao Escrete Clube, videocast do Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC), na noite desta quarta-feira (6).
Na segunda passagem pelo Timbu, Vinícius nunca escondeu a felicidade de vestir a camisa alvirrubra. Além disso, ele ganhou o mesmo sentimento da torcida, onde o jogador beira a unanimidade.
Depois de conquistar o título pernambucano de 2021 na primeira passagem, Vinícius afirmou que quer fazer história novamente no Náutico e colocar o clube de novo na Série B. O atacante é titulo absoluto do time do técnico Hélio dos Anjos e divide o protagonismo com o goleiro Muriel e o centroavante Paulo Sérgio.
"Tudo lugar que eu vou, digo: vivi o meu auge no Náutico. Foi e espero que viva de novo. Quero ficar ainda mais tempo no Náutico e fazer ainda mais gols. Quero fazer história junto com meus companheiros", afirmou o atacante.
"Eu gosto de todos dentro do Náutico. É um lugar que me sinto bem e não preciso nem falar, pois é nítido o quanto me sinto feliz", completou Vinícius.
Questionado sobre o que levou o Náutico a engatar uma sequência positiva nos últimos jogos da Série C, Vinícius creditou ao empenho do elenco e a chegada do técnico Hélio dos Anjos. O Timbu é o 3º colocado com 26 pontos, não perde há oito jogos e não sofre gols há seis partidas.
"Esse sucesso que estamos tendo é fruto de muito trabalho. Cheguei no Náutico em uma situação difícil, que teve a eliminação para o Retrô no Pernambucano. E teve a chegada do professor Hélio", disse o ídolo alvirrubro.
"Viramos a chave, mas não ganhamos nada. Tenho dito no vestiário que ainda temos muito a trabalhar e conquistar. Estamos lutar para atingir no objetivo do clube", acrescentou.
Próximo jogo do Náutico
Depois de vencer o Retrô, o próximo jogo do Náutico acontece no domingo (10), às 11h (de Brasília). O adversário é o Londrina, no estádio do Café, em partida válida pela 16ª rodada da Série C.
Escrete Clube
A entrevista exclusiva do atacante Vinícius ao Escrete Clube, videocast do SJCC, está disponível na íntegra no canal oficial da Rádio Jornal no Youtube.
Vale destacar que ele está suspenso do próximo jogo do Náutico. O mesmo acontece com o lateral-esquerdo Igor Fernandes. O zagueiro Mateus Silva e o meia Lucas Cardoso também não participam do jogo, pois estão suspensos pelo terceiro cartão amarelo.