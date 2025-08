Auxiliar prega cautela com Náutico na Série C: "Grande inimigo nosso é o ego"

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Guilherme dos Anjos participou do Fórum Esportivo, da Rádio Jornal, na noite desta segunda-feira (4), e falou sobre o momento do Timbu no Brasileiro

Mesmo com o Náutico em alta na Série C, o auxiliar técnico Guilherme dos Anjos pregou cautela na reta final do Campeonato Brasileiro. Em entrevista exclusiva ao Fórum Esportivo, da Rádio Jornal, nesta segunda-feira (4), ele frisou que o "grande inimigo" será o "ego" de todos que fazem o clube diante da boa campanha.

Há oito jogos sem sentir o sabor amargo da derrota, o Timbu é o 3º colocado com 26 pontos. Além disso, possui cinco de diferença para o "lado de fora" do G-8 e mais de 98% de chance de classificação para o Quadrangular.

"Levando em consideração que iremos conquistar a classificação, serão 10 decisões até o acesso. Temos capacidade de seguir até lá sem perder, mas o grande inimigo nosso é o ego. Tanto interno ou externo. Toda atmosfera que cerca o Náutico. É necessário ter uma atenção muito grande", afirmou Guilherme.

"O preço é muito grande para engrenar e conseguir os resultados. Se a gente souber administrar o ego, conseguiremos o resultado no final", completou o assistente.

Na última entrevista coletiva, o técnico Hélio dos Anjos creditou ao filho e auxiliar a marca de seis jogos sem sofrer gols. Porém, Guilherme dividiu o crédito com todos que fazem o time alvirrubro. Ele explicou que a fala do treinador se deve ao fato do trabalho "didático e contínuo" que realiza com todos os jogadores para corrigir os erros e evoluir a performance da equipe.

"É um trabalho em conjunto. Realmente, sou muito chato e gosto de mostrar bastante o que precisa ser feito, corrigido. O processo é didático e contínuo. Um processo de todos, que todos os jogadores do campo", comentou Guilherme dos Anjos.

Próximo jogo do Náutico

Após a vitória sobre o Retrô, o próximo jogo do Náutico acontece em um horário incomum. O Timbu enfrenta o Londrina, às 11h (de Brasília), no domingo (10), no estádio Vitorino Dias. O duelo é válido pela 16ª rodada da Série C.