STJD pune Paulo Sérgio e Náutico perde artilheiro para jogo contra Retrô

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

O atacante alvirrubro foi punido pela expulsão no jogo contra o Brusque em partida válida pela 4ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro

O atacante Paulo Sérgio, do Náutico, foi punido pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), nesta quarta-feira (30), com dois jogos de suspensão. Com isso, o artilheiro alvirrubro está fora do jogo contra o Retrô, no próximo domingo, nos Aflitos.

Paulo Sérgio recebeu o cartão vermelho no empate por 0x0 entre Náutico x Brusque. O duelo acontece no dia 4 de maio e foi válido pela 4ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro.

Vale lembrar que o centroavante já cumpriu a suspensão automática e a pena foi reduzido de cinco para dois jogos.

Em comum acordo com a cúpula do futebol, o Náutico decidiu não recorrer da decisão. Isso porque o julgamento no Pleno do STJD não teria uma data para ser realizado e o Timbu poderia perder Paulo Sérgio, por exemplo, durante o Quadrangular da Série C.

Sendo assim, a direção alvirrubra optou por não solicitar o efeito suspensivo.

Após cerca de dois meses em recuperação de uma lesão na coxa, Paulo Sérgio retornou recentemente ao Náutico. Ele participou dos últimos quatro jogos e, inclusive, marcou um dos gols da vitória sobre o líder Caxias.

No total, Paulo Sérgio participou de 15 jogos pelo Náutico e marcou 6 gols na temporada.

Substituto de Paulo Sérgio no Náutico

Sem Paulo Sérgio, o substituto natural é também centroavante Bruno Mezenga. Ele deve formar o pelotão de frente junto com o meia Lucas Cardoso e os atacantes Hélio Borges e Vinícius.

O duelo entre Náutico x Retrô acontece neste domingo (3), às 19h (de Brasília), nos Aflitos, em partida válida pela 15ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro.