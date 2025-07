Náutico e Flamengo têm as melhores defesas do Brasil em 2025; veja o ranking completo

Muito do mérito pela solidez defensiva do Timbu é do técnico Hélio dos Anjos, que vem mostrando a força do seu trabalho a cada rodada.

A defesa do Náutico na Série C segue como destaque absoluto no cenário nacional. Com apenas seis gols sofridos em 14 partidas, o Timbu não só lidera a classificação defensiva da Terceirona, mas também empata com o Flamengo como a equipe menos vazada entre as quatro divisões do Campeonato Brasileiro.



Enquanto os pernambucanos completaram 14 jogos, o Flamengo levou esses seis gols em 16 enfrentamentos na Série A.



Além disso, o setor defensivo do Náutico alcançou uma marca notável: cinco jogos seguidos sem tomar gol, o melhor desempenho isolado da competição. Nenhum outro time da Série C ostenta uma sequência tão longa sem sofrer gols.

Confira a seguir as melhores defesas do Brasil:

Flamengo – 6 gols sofridos

– 6 gols sofridos Náutico – 6 gols sofridos

– 6 gols sofridos Inter de Limeira – 7 gols sofridos

– 7 gols sofridos Central – 7 gols sofridos

– 7 gols sofridos Botafogo – 8 gols sofridos

– 8 gols sofridos ASA de Arapiraca – 8 gols sofridos

Náutico na Série C

Posição: 4º lugar no Grupo A da Série C

4º lugar no Grupo A da Série C Pontos: 23 em 14 jogos (6 vitórias, 5 empates e 3 derrotas)

23 em 14 jogos (6 vitórias, 5 empates e 3 derrotas) Saldo de gols: +9 (15 gols marcados e 6 sofridos)

Melhores defesas por competição

Melhores defesas da Série A:

Flamengo – 6 gols sofridos

Botafogo – 8 gols sofridos

Cruzeiro – 11 gols sofridos

Palmeiras – 12 gols sofridos

Bahia – 13 gols sofridos

Melhores defesas da Série B:

Coritiba – 13 gols sofridos

Goiás – 14 gols sofridos

Novorizontino – 16 gols sofridos

Remo – 16 gols sofridos

Criciúma – 17 gols sofridos

Melhores defesas da Série C:

Náutico – 6 gols sofridos

São Bernardo – 9 gols sofridos

Ponte Preta – 12 gols sofridos

Floresta – 12 gols sofridos

Londrina – 13 gols sofridos

Brusque – 13 gols sofridos

Guarani – 13 gols sofridos

Melhores defesas da Série D:

Inter de Limeira – 7 gols sofridos

Central – 7 gols sofridos

ASA de Arapiraca – 8 gols sofridos

América-RN – 9 gols sofridos

Rio Branco – 9 gols sofridos



