Ingressos para Náutico x Retrô: promocionais esgotados! Veja onde comprar e os valores atualizados

O Timbu está de olho na classificação para a próxima fase da Série C do Campeonato Brasileiro e enfrenta seu próximo adversário nos Aflitos.

O Náutico abriu as vendas para o próximo jogo e manteve o valor promocional para este confronto, com o objetivo de incentivar a presença da torcida alvirrubra nesta reta final da primeira fase da Série C do Campeonato Brasileiro.

A partida será contra o Retrô, no próximo domingo (3), às 19h (horário de Brasília), nos Aflitos. O duelo é válido pela 15ª rodada da competição.

Ingressos promocionais esgotados

Os ingressos promocionais para os setores Hexa e Vermelho — limitados a 2 mil entradas por setor — estão esgotados, conforme informou o clube em suas redes sociais.

Com isso, os torcedores que ainda não garantiram presença precisarão adquirir os bilhetes com os valores regulares.

Valores dos ingressos (preços normais):

Hexa – R$ 60 (inteira) / R$ 30 (meia)

– R$ 60 (inteira) / R$ 30 (meia) Caldeirão – R$ 60 (inteira) / R$ 30 (meia)

– R$ 60 (inteira) / R$ 30 (meia) Vermelho – R$ 80 (inteira) / R$ 40 (meia)

– R$ 80 (inteira) / R$ 40 (meia) Cadeiras – R$ 120 (inteira) / R$ 60 (meia)

Onde posso comprar os ingressos?

Os ingressos estão sendo comercializados pelos sites maisfieldonordeste.com.br (sócio) e futebolcard.com (não sócio).

Lembrando que, para entrar nos Aflitos, é obrigatório o cadastramento da biometria facial.

Últimos jogos do Timbu na primeira fase da Série C

15ª rodada – Náutico x Retrô-PE

Data: 03/08 (domingo)

03/08 (domingo) Horário: 19h00

19h00 Local: Estádio dos Aflitos, Recife-PE

16ª rodada – Londrina-PR x Náutico

Data: 10/08 (domingo)

10/08 (domingo) Horário: 16h30

16h30 Local: Estádio do Café, Londrina-PR

17ª rodada – Náutico x Anápolis-GO

Data: 17/08 (domingo)

17/08 (domingo) Horário: 19h00

19h00 Local: Estádio dos Aflitos, Recife-PE

18ª rodada – São Bernardo-SP x Náutico

Data: 24/08 (domingo)

24/08 (domingo) Horário: 16h30

16h30 Local: Estádio Primeiro de Maio, São Bernardo do Campo-SP

19ª rodada – Náutico x Ituano-SP