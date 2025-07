Náutico pode se classificar com vitória sobre o Retrô? Veja o que precisa acontecer

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O Náutico já mira seu próximo compromisso na Série C do Campeonato Brasileiro. Após uma boa sequência de resultados, o Timbu chega confiante e embalado para encarar o Retrô, em partida que será disputada nos Aflitos, casa da equipe alvirrubra.

Para esse confronto, o técnico Hélio dos Anjos busca aproveitar o bom momento da equipe, que vive uma crescente na competição. Do outro lado, o Retrô atravessa uma fase ruim: ocupa a vice-lanterna da Série C com apenas 13 pontos somados em 14 partidas.

Com o clima positivo, a expectativa é de que o torcedor do Timbu compareça em peso para empurrar o time em busca da tão sonhada vaga no quadrangular final da Série C, que reúne os oito melhores times após a primeira fase.

Náutico pode se classificar com vitória sobre o Retrô?

A classificação do Náutico está muito próxima. Segundo o site Chance de Gol, o time tem entre 98% e 98,5% de probabilidade de avançar para a próxima fase.

Restando cinco rodadas para o fim da primeira fase, uma vitória sobre o Retrô neste fim de semana levaria o Timbu aos 26 pontos. Apesar disso, o time ainda não estaria matematicamente classificado, mas deixaria a vaga muito bem encaminhada.

Para garantir a classificação de forma definitiva, sem depender de outros resultados, o Náutico precisa atingir pelo menos 29 pontos — o que equivale a mais duas vitórias nas cinco partidas restantes. Se vencer o Retrô, bastaria mais uma vitória para carimbar a vaga no quadrangular final.

Últimos jogos do Timbu na primeira fase da Série C

15ª rodada – Náutico x Retrô-PE

Data: 03/08 (domingo)

03/08 (domingo) Horário: 19h00

19h00 Local: Estádio dos Aflitos, Recife-PE

16ª rodada – Londrina-PR x Náutico

Data: 10/08 (domingo)

10/08 (domingo) Horário: 16h30

16h30 Local: Estádio do Café, Londrina-PR

17ª rodada – Náutico x Anápolis-GO

Data: 17/08 (domingo)

17/08 (domingo) Horário: 19h00

19h00 Local: Estádio dos Aflitos, Recife-PE

18ª rodada – São Bernardo-SP x Náutico

Data: 24/08 (domingo)

24/08 (domingo) Horário: 16h30

16h30 Local: Estádio Primeiro de Maio, São Bernardo do Campo-SP

19ª rodada – Náutico x Ituano-SP