Náutico: veja quando Paulo Sérgio volta a jogar na Série C

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

O Náutico não poderá contar com Paulo Sérgio, camisa 9 do time alvirrubro, nos próximos dois jogos da Série C do Campeonato Brasileiro. O atacante foi punido com dois jogos de suspensão pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), em decisão divulgada nesta quarta-feira (30).

A punição ocorreu após a expulsão de Paulo Sérgio no empate por 0 a 0 com o Brusque, em partida válida pela 4ª rodada, disputada no dia 4 de maio.

Com o desfalque, o técnico Hélio dos Anjos deve apostar em Bruno Mezenga como substituto imediato no comando de ataque.

Caso opte por um time com mais mobilidade ofensiva, outras alternativas são Lucas Cardoso, Vinícius ou Hélio Borges, que também podem atuar na função.

Quando Paulo Sérgio retorna?

Suspenso das partidas contra Retrô e Londrina, o centroavante deverá retornar aos gramados no dia 17 de agosto, quando o Náutico enfrenta o Anápolis, nos Aflitos.

Mesmo com a suspensão e o tempo sem atuar, Paulo Sérgio segue sendo uma das principais referências ofensivas da equipe. O atacante havia voltado recentemente após cerca de dois meses afastado por uma lesão na coxa, tendo atuado nos últimos quatro jogos e marcado um gol no período.

Últimos jogos do Timbu na primeira fase da Série C

15ª rodada – Náutico x Retrô-PE

Data: 03/08 (domingo)

03/08 (domingo) Horário: 19h00

19h00 Local: Estádio dos Aflitos, Recife-PE

16ª rodada – Londrina-PR x Náutico

Data: 10/08 (domingo)

10/08 (domingo) Horário: 16h30

16h30 Local: Estádio do Café, Londrina-PR

17ª rodada – Náutico x Anápolis-GO

Data: 17/08 (domingo)

17/08 (domingo) Horário: 19h00

19h00 Local: Estádio dos Aflitos, Recife-PE

18ª rodada – São Bernardo-SP x Náutico

Data: 24/08 (domingo)

24/08 (domingo) Horário: 16h30

16h30 Local: Estádio Primeiro de Maio, São Bernardo do Campo-SP

19ª rodada – Náutico x Ituano-SP