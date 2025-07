Náutico divulga nova parcial de ingressos para duelo contra o Retrô

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O Timbu fará seu antepenúltimo jogo nos Aflitos antes do fim da primeira fase da Série C. O próximo duelo em casa será contra o Anápolis

A expectativa é alta nos Aflitos para o decisivo confronto entre Náutico e Retrô pela 14ª rodada da Série C. Nesta terça-feira (29), o clube alvirrubro atualizou a parcial de ingressos vendidos: 7.367 torcedores já garantiram presença na partida que acontece no próximo domingo (03), no Recife.

A promessa é de estádio lotado, com a torcida alvirrubra empurrando o time em busca da classificação para a próxima fase da competição.

Como chega o Náutico?

O Timbu chega para o confronto contra o Retrô em boa fase e com uma sequência positiva de resultados. A equipe alvirrubra ocupa atualmente a 4ª colocação na tabela da Série C, com um total de 23 pontos somados até o momento.

Faltando apenas cinco jogos para o fim da primeira fase, o time comandado por Hélio dos Anjos transmite confiança de que, pela primeira vez em três anos, disputará a fase do quadrangular.

Veja valores e onde comprar

As entradas seguem disponíveis nos portais maisfieldonordeste.com.br (exclusivo para sócios) e futebolcard.com (público geral).

Setores 65 e 66 – Hexa: R$ 60 / R$ 30

R$ 60 / R$ 30 Setor 64 – Calderião: R$ 60 / R$ 30 e Promocional por R$ 15,00

R$ 60 / R$ 30 e Promocional por R$ 15,00 Setor Vermelho: R$ 80 / R$ 40

R$ 80 / R$ 40 Setor 64 – Cadeiras: R$ 120 / R$ 60

Ficha de jogo