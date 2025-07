Náutico anuncia a contratação do atacante Igor Bolt

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O novo reforço do clube alvirrubro já está disponível para o jogo contra o Retrô, que acontece no próximo domingo (3), às 19h, nos Aflitos

O Náutico oficializou a contratação do atacante Igor Bolt. O anúncio aconteceu por meio das redes sociais na noite desta terça-feira (29). O jogador, de 24 anos, estava na Ferroviária.

Essa é a segunda contratação do Náutico na janela de transferências. O primeiro reforço foi o meia-atacante Lucas Cardoso, que já ganhou a titularidade.

O nome de Igor Bolt já apareceu no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Assim, já pode estrear diante do Retrô, no próximo domingo (3), nos Aflitos, às 19h (de Brasília), em jogo válido pela 15ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro.

O atacante chega para reforço os lados do ataque do Náutico. Na Ferroviária, neste ano de 2025, disputou oito partidas pela Série B. Antes, participou de sete jogos pelo XV de Piracicaba na Série A2 do Paulistão.

Igor Bolt é formado nas categorias de base do Resende. No currículo, ainda acumula passagens por São Bento, Grêmio Prudente, Volta Redonda, Amazonas e Vila Nova.

Náutico na Série C

Com a vitória sobre o Guarani, o Náutico acabou a 14ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro na 4ª colocação com 23 pontos. Assim, abriu cinco pontos para o lado de fora do G-8. O CSA é o 9º colocado com 18 pontos.