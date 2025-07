Autor de gol contra o Bahia, Diego Guerra desfalca Retrô contra o Náutico

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Após ser derrotado pelo Bahia na partida de ida da terceira fase da Copa do Brasil, o Retrô terá um desfalque importante na próxima rodada da Série C, contra o Náutico, nos Aflitos.

Para o confronto do próximo domingo (03), a Fênix não poderá contar com o meia Diego Guerra, autor de um gol na partida contra o Bahia, devido ao protocolo imposto em casos de concussão.

Entenda a situação de Diego Guerra

O jogador chegou a balançar as redes contra a equipe baiana em um lance inusitado. Ao pressionar a saída de bola do Esquadrão, Diego Guerra sofreu uma bolada no rosto após erro do goleiro Ronaldo.

Devido ao impacto, o meia não conseguiu, ao menos, comemorar o gol, já que caiu no chão e precisou, logo em seguida, ser substituído por Mike.

Para seguir o protocolo da CBF, o jogador foi encaminhado a um hospital para a realização de exames médicos complementares.

Após período de observação, não foi constatado nenhum tipo de contusão. No entanto, o jogador precisará passar por repouso para retornar às atividades, fato que o impede de ser escalado pelo técnico Itamar Schülle no duelo contra a equipe alvirrubra.

Titular da Fênix, Diego Guerra disputou 16 partidas com a camisa da equipe de Camaragibe. O gol marcado contra o Bahia foi o primeiro do atleta, filho do presidente do time, Laércio Guerra, como profissional.