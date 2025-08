Patrick Allan dá show, Náutico atropela o Retrô pela Série C e fica muito perto da classificação

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Camisa 20 saiu do banco para substituir o lesionado Lucas Cardoso e foi fundamental para vitória do Timbu, que fica muito perto da vaga

Um passo para a classificação de um lado, preocupação do outro! Neste domingo (3), o Náutico venceu o Retrô por 3 x 0 nos Aflitos, pela 15ª rodada da Série C 2025 e chegou ao 3° lugar com 26 pontos, condição que deixa o Timbu muito perto de garantir a vaga para o quadrangular do acesso, independentemente de outros resultados.

De 2022 pra cá, quando passou a ser disputada no atual formato, 29 pontos com 8 vitórias, pontuação que será atingida pelo Timbu em caso de mais uma vitória, sempre foi o suficiente para garantir um lugar entre os oito primeiros.

Já a Fênix, que vinha de três jogos sem perder na competição, terá que fazer valer o seu mascote e ressurgir das cinzas.

Restando quatro rodadas para o fim, o time de Camaragibe é o 19° colocado (vice-lanterna) com apenas 13 pontos e a três de distância do Anapólis, primeiro time fora do Z4 e que ainda jogará, contra o Confiança, nesta segunda-feira (4).

História do jogo

Patrick Allan sai do banco para dar show e decidir a partida

Melhor desde o primeiro minuto, o Timbu demorou para fazer valer a sua superioridade, tendo muito volume de jogo, mas levando pouco perigo ao gol defendido por Volpi.

Aos 27 minutos, Lucas Cardoso sentiu o joelho e teve que deixar o campo, lesionado. A saída do camisa 10 poderia ser um problema para o Hélio dos Anjos, mas o destino havia reservado uma noite mágica para o seu substituto: Patrick Allan.

Criticado pelos torcedores, o camisa 20 alvirrubro relembrou os tempos em que foi um dos xodós da torcida, participando dos três gols da equipe na partida.

Aos 42 minutos, o meia aproveitou o rebote da finalização de Hélio Borges, que mandou no travessão, e oportunista, mandou pras redes de cabeça se antecipando à zaga do Retrô.

Na volta do intervalo, o Náutico foi muito mais eficiente que nos primeiros 45 minutos e resolveu o jogo com apenas cinco voltas do ponteiro. Aos dois minutos, Patrick Allan acionou Vinicius, que bateu firme de esquerda para ampliar.

Aos cinco, outra assistência do camisa 20 do Náutico. Cruzamento da direita para Hélio Borges chegar fechando no segundo pau e testar para as redes.

Fênix na bronca com a arbitragem

Logo após o primeiro gol alvirrubro, o Retrô ficou na bronca com a arbitragem do cearense Léo Simão Holanda, que não viu um alegado toque de mão na zaga do Náutico em finalização de Robson Reis.

Sem VAR, a reclamação da Fênix não serviu de nada.

Próximas partidas

O Náutico volta a campo no próximo domingo (10), às 11h da manhã, quando enfrenta o Londrina no Estádio do Café, na cidade de Londrina, no Paraná.

Já o Retrô receberá o São Bernardo, no mesmo dia, mas às 19h, na Arena de Pernambuco. Antes disso, no entanto, enfrentará o Bahia na quarta-feira (6), também na Arena, pelo jogo de volta das oitavas-de-final da Copa do Brasil.

Na partida de ida, em Salvador, a Fênix saiu derrotada pelo placar de 3 x 2 e precisará vencer para seguir avançando.

Ficha do jogo - Náutico 3x0 Retrô

Náutico: Muriel; Arnaldo, Mateus Silva (João Maistro), Carlinhos e Igor Fernandes; Igor Pereira (Auremir), Marco Antônio e Lucas Cardoso (Patrick Allan); Vinícius (Kayon), Hélio Borges (Igor Bolt) e Bruno Mezenga - Hélio dos Anjos

Retrô: Volpi; Gledson, Robson, Rayne e João Lucas; Fabinho, Richard Franco (Maycon Douglas) e Iba Ly; Tales (Fialho), Felipe Ferreira (Radsley) e Vagner Love - Itamar Schülle

Competição: 15ª rodada da Série C 2025. Local: Aflitos, Recife (PE). Árbitro: Léo Simão Holanda. Assistentes: Anderson da Silva Rodrigues e José Moracy de Sousa e Silva. Amarelos: Vinícius e Igor Fernandes (Náutico); Richard Franco, Tales e Robson Reis (Retrô). Gols: Patrick Allan, Vinícius e Hélio Borges (NAU). Público: 13.914 torcedores. Renda: R$ 327.590.

Notas do Escrete (Ralph de Carvalho)

Muriel – 7

Arnaldo – 6

Mateus Silva – 6

João Maistro – 6

Carlinhos – 6

Igor Fernandes – 6

Igor Pereira – 6 (Auremir – 4)

Marco Antônio – 6

Lucas Cardoso – 6 (Patrick Allan – 8)

Hélio Borges – 7 (Igor Bolt – 5)

Bruno Mezenga – 4

Vinícius – 8 (Kayron – 5)

Hélio dos Anjos – 8