Náutico x Retrô ao vivo (03/08): onde assistir, horário e escalações

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

O Timbu vem de uma vitória fora de casa sobre o Guarani, enquanto a Fênix perdeu para o Bahia no meio da semana pela Copa do Brasil

Náutico e Retrô entram em campo, neste domingo (3), às 19h (de Brasília), no estádio dos Aflitos. O duelo é válido pela 15ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. Enquanto o Timbu integra o G-8, a Fênix está na zona de rebaixamento da competição.

Na classificação, o Náutico é o 4º colocado com 23 pontos. Assim, possui três pontos a menos que a vice-líder Ponte Preta e o 3º colocado Londrina. Em contrapartida, conta com cinco pontos a mais que o CSA, 9º lugar e o primeiro clube fora do G-8.

Já o Retrô está na vice-lanterna com 13 pontos. Porém, possui apenas dois pontos de diferença para o "lado de fora" da zona de rebaixamento. O Figueirense é o 16º colocado com 15 pontos.

Casa cheia

A torcida do Náutico irá comparecer em peso ao Aflitos para o jogo contra o Retrô. De forma antecipada, o Timbu comercializou mais de 10 mil ingressos. A expectativa é de recorde de público como mandante na temporada.

Náutico chega embalado

O Náutico vive um grande momento na Série C. Embalado, o Timbu não perdeu há sete jogos. Nesse recorte, são 4 vitórias e 3 empates. Além disso, o time do técnico Hélio dos Anjos não sofre gols há cinco rodadas e conta com a melhor defesa - apenas seis gols sofridos.

Por isso, o técnico Hélio dos Anjos não fez mistério para confirmar a entrada de Bruno Mezenga na vaga de Paulo Sérgio, que foi punido e pegou mais um jogo de suspensão por causa da expulsão contra o Brusque pela 4ª rodada.

Hélio também confirmou a entrada de Igor Pereira na cabeça de área no posto de Auremir, que retorna ao banco de reservas. Ele ficou de fora da vitória sobre o Guarani, na última rodada, porque cumpriu suspensão pelo terceiro cartão amarelo. Pelo mesmo motivo, o atacante Hélio Borges ficou de fora da partida contra o Bugre e deve voltar ao ataque na vaga de Kelvin.

No banco de reservas, Hélio dos Anjos ainda ganhou mais uma opção para o ataque. Segundo reforço da atual janela de transferências, o atacante Igor Bolt está regularizado e disponível para a partida.

"É um atacante qualificado para as beiradas, mas também pode jogar como segundo atacante por dentro ou até como primeiro. São alternativas diferentes do que nós temos. Baseado na função de Vinícius, ele tem mais força. No jogo agressivo de Hélio (Borges), ele é semelhante. É diferente de Kelvin e bem diferente de Paulo Sérgio e Mezenga", comentou o treinador alvirrubro, em entrevista coletiva.

Retrô divide foco com Copa do Brasil

Na última quarta-feira, o Retrô entrou em campo no jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil contra o Bahia, na Arena Fonte Nova, em Salvador. Em campo, a Fênix perdeu por 3x2 e ainda está na briga pela classificação.

Como a partida de volta, na Arena de Pernambuco, acontece na próxuma quarta-feira (6), o jovem clube pernambucano encara o Náutico com o foco dividido na semana. Por sinal, o técnico Itamar Schülle pode até poupar algumas peças.

O meia Diego Guerra, que deixou o jogo contra o Bahia, após tomar uma "bolada na cara" do goleiro Ronaldo e marcar o primeiro gol, está fora do confronto contra o Timbu. Além dele, o zagueiro Rayan está suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

No último jogo pela Série C, o Retrô empatou por 0x0 em casa com o Ypiranga-RS. Por isso, não pode desperdiçar pontos diante do Timbu.

Onde assistir ao vivo

O Escrete de Ouro, da Rádio Jornal, preparou mais uma super jornada esportiva para o jogo entre Náutico x Retrô. A transmissão estará disponível no canal oficial da emissora no Youtube, além do site da empresa. Na telinha, a partida será exibida pelo Dazn (streaming) e Sporty Net (pay-per-view).

Ficha do jogo

Náutico

Muriel; Arnaldo, Mateus Silva, Carlinhos e Igor Fernandes; Igor Pereira, Marco Antônio e Lucas Cardoso; Vinícius, Hélio Borges e Bruno Mezenga.

Técnico: Hélio dos Anjos.

Retrô

Volpi; Eduardo, Robson, Mendonça e Salomão; Gledson, Richard Franco e Tales; Ly, Mascote e Vágner Love.

Técnico: Itamar Schulle.