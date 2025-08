Náutico: Hélio dos Anjos confirma entrada de Bruno Mezenga na vaga de Paulo Sérgio

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Com o Náutico em alta, o técnico Hélio dos Anjos não escondeu as mudanças para o jogo contra o Retrô. Sem o artilheiro Paulo Sérgio, punido por mais um jogo pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) por causa da expulsão contra o Brusque, o treinador confirmou o retorno do centroavante Bruno Mezenga ao ataque. Assim, Lucas Cardoso, Hélio Borges e Vinícius devem completar o ataque.

Hélio Borges, por sinal, retorna de suspensão. Na última partida, a vitória sobre o Guarani, no Brinco de Ouro, o atacante foi substituído por Kelvin.

"Sou muito tranquilo quando a minha equipe está totalmente equilibrada. Estou vendo isso. Então, é natural, vai jogar o Mezenga. Ele é um jogador que vem correspondendo taticamente dentro daquilo que nós gostamos e queremos", afirmou o técnico.

"Com uma pequena diferença em algumas alternativas de jogo, só que nós temos de fazer com que essa bola chegue melhor para ele, assim como chegou recentemente para o Paulo Sérgio", completou.

Outra mudança é na cabeça de área. Após cumprir suspensão diante do Guarani, o volante Igor Pereira também deverá retornar ao meio-campo. Dessa maneira, o volante Auremir volta para o banco de reservas.

"É um momento que você adquire um certo equilíbrio e não tenho o que esconder. A minha equipe a princípio terá o retorno de Igor Pereira e a entrada do Mezenga. Vamos iniciar com esse grupo, que foi bem contra o Guarani e o Caxias", comentou Hélio dos Anjos.

A provável escalação do Náutico é com Muriel, Arnaldo, Mateus Silva, Carlinhos, Igor Fernandes, Igor Pereira, Marco Antônio, Lucas Cardoso, Hélio Borges, Vinícius e Bruno Mezega.

Náutico na Série C

Com a vitória sobre o Guarani, o Náutico acabou a 14ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro na 4ª colocação com 23 pontos. Assim, abriu cinco pontos para o lado de fora do G-8. O CSA é o 9º colocado com 18 pontos.