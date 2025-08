Série C 2025: Náutico precisa de uma vitória para avançar de fase? Veja probabilidades

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Com sequência de oito jogos sem perder na competição nacional, Timbu está perto de se garantir no G8 e a classificação para a segunda fase

A chegada de Hélio dos Anjos, em abril, mudou a situação do Náutico na Série C 2025. Em poucos jogos, o Timbu saiu da briga contra o rebaixamento para pensar no acesso de divisão.

A moral está em alta! São oito partidas sem derrota e não tomou gol desde a volta da Terceirona durante a pausa do Mundial de Clubes - melhor defesa tendo seis gols sofridos.

Imagem da torcida na partida entre Naútico e Retrô, pela Série C do Brasileiro. - JAILTON JR./JC IMAGEM

Média de pontuação para classificação na Série C 2025

De acordo com o site Chances de Gol, a média para avançar de fase é de 29 pontos. Sendo assim, resta mais uma vitória para o clube da Rosa e Silva. Restam quatro rodadas.

34 pontos - 100%



30 pontos - 99,9%

29 pontos - 99.5%

28 pontos - 95%

27 pontos - 70%

Com a vitória imponente sobre o Retrô, no domingo (03/08), nos Aflitos, o Alvirrubro chegou aos 26 pontos e pode confirmar a vaga antecipada na segunda etapa da competição.

Apesar disso, o timba ainda não confirma a classificação na partida contra o Londrina, marcada para o dia 10 de agosto, fora de casa, por causa da pontuação próxima dos rivais.

10/08 - 11h - Londrina x Náutico

17/08 - 19h - Náutico x Anápolis



23/08 - 17h - São Bernardo x Náutico

30/08 - 17h - Náutico x Ituano

Probabilidades de classificação