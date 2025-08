Chaveamento da Série C: Veja possíveis adversários do Náutico no quadrangular do acesso

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Timbu termina rodada garantido no G4 e já começa a projetar enfrentamentos da segunda e derradeira fase da Série C 2025; confira o chaveamento

O Náutico venceu o Retrô por 3 x 0 neste domingo (3), nos Aflitos, pela 15ª rodada e deu um passo importantíssimo rumo à classificação para o quadrangular do acesso da Série C 2025.

Na 3ª colocação com 26 pontos, o Timbu ocupa precisa de apenas uma vitória para garantir a pontuação (29 pontos) e o número de vitórias (8) que foram o suficiente para terminar no G8 desde 2022, quando a competição passou a ser disputada no atual formato.

Para além de um lugar entre os oito primeiros, é importante também, que o Timbu termine o mais bem classificado possível, uma vez que, além de garantir um, supostamente, melhor chaveamento, terá o privilégio de disputar a última rodada do quadrangular do acesso em casa, nos Aflitos.

Lembrando que os dois melhores de cada quadrangular garantem o acesso à Série B 2026.

Chaveamento da Série C 2025

Os oito times classificados da primeira fase serão divididos em dois grupos de quatro equipes, um quadrangular, que será disputado em dois turnos (ida e volta) e no formato de pontos corridos.

O chaveamento será definido pela classificação final da primeira fase, prevendo os seguintes cruzamentos:

Grupo A

1° colocado

4° colocado

5° colocado

8° colocado

Grupo B

2° colocado

3° colocado

6° colocado

7° colocado

E se a primeira fase da Série C acabasse hoje?

Considerando a classificação atual, estes seriam os dois quadrangulares do acesso:

Grupo A

Caxias

Londrina

São Bernardo

CSA

Grupo B



Ponte Preta

Náutico

Brusque



Ypiranga

Classificação da Série C 2025 (ATUALIZADA)

Última atualização após os jogos do dia 03/08

Pos Clube Pts PJ VIT E DER GM GC SG 1 Caxias 33 15 11 0 4 25 17 +8 2 Ponte Preta 27 15 8 3 4 15 13 +2 3 Náutico 26 15 7 5 3 18 6 +12 4 Londrina 26 14 7 5 2 24 13 +11 5 São Bernardo 26 15 7 5 3 17 9 +8 6 Brusque 21 14 6 3 5 15 13 +2 7 Ypiranga 21 15 6 3 6 12 15 -3 8 CSA 21 15 5 6 4 18 16 +2 9 Floresta 21 15 5 6 4 12 13 -1 10 Ituano 17 14 4 5 5 13 16 -3 11 Guarani 17 15 4 5 6 11 14 -3 12 Maringá 17 15 3 8 4 19 21 -2 13 ABC 17 15 2 11 2 16 18 -2 14 Botafogo-PB 16 15 4 4 7 17 16 +1

15 Figueirense 16 15 3 7 5 16 16 0 16 Anápolis 16 14 3 7 4 11 14 -3 17 Itabaiana 14 14 4 2 8 12 17 -5

18 Confiança 14 14 3 5 6 15 20 -5 19 Retrô 13 15 3 4 8 6 18 -12 20 Tombense 12 15 2 6 7 12 19 -7



Resultados

CSA 2 x 1 Botafogo-PB (ENCERRADO)

ABC 0 x 0 Figueirense (ENCERRADO)

Ponte Preta 1 x 1 Guarani (ENCERRADO)

São Bernardo 2 x 0 Tombense (ENCERRADO)

Maringá 1 x 1 Floresta (ENCERRADO)

Ypiranga 0 x 1 Caxias (ENCERRADO)

Náutico 3 x 0 Retrô (ENCERRADO)

Brusque x Itabaiana – Segunda-feira (04/08), 16h

Ituano x Londrina – Segunda-feira (04/08), 19h30

Confiança x Anápolis – Segunda-feira (04/08), 19h30

Ainda restam três partidas para a conclusão da rodada (Brusque x Itabaiana, Ituano x Londrina e Confiança x Anapólis), e o Timbu pode cair para a 4ª posição em caso de um empate ou vitória do Londrina, que será seu próximo adversário.

Matematicamente, o Náutico não consegue a vaga na próxima rodada. Apesar disso, a condição alvirrubra não muda pensando em classificação, embora que, para conquistar uma vaga no G4 e garantir a vantagem de disputar a última rodada do quadrangular nos Aflitos, cada ponto é importante.

