Náutico perde três titulares para jogo contra o Londrina por suspensão

Mateus Silva, Igor Fernandes e Vinícius estão fora do duelo contra a equipe paranaense. Hélio dos Anjos aguarda confirmação da situação de lesionados

Com moral após a vitória convincente sobre o Retrô, pelo placar de 3 a 0, o Náutico espera manter a atual sequência invicta alvirrubra na Série C, que já dura oito rodadas.

A equipe se prepara para encarar o Londrina, fora de casa. A partida será disputada no próximo domingo, às 11h00 (Horário de Brasília), no Estádio do Café.

Apesar da boa fase, o técnico Hélio dos Anjos terá problemas na escalação para encarar o Tubarão. Três jogadores com presença constante no elenco titular estão suspensos para o confronto.

Desfalques do Náutico contra o Londrina

O zagueiro Mateus Silva, o lateral-esquerdo Igor Fernandes e o atacante Vinícius estão fora da partida contra o Londrina. Os jogadores cumprirão suspensão automática pelo terceiro cartão amarelo.

Mateus, por sua vez, também preocupa o Náutico para a sequência da competição, já que foi substituído por contusão no duelo contra a Fênix.



Outro jogador importante que saiu lesionado foi o meia Lucas Cardoso, que precisou deixar o campo ainda no primeiro tempo para a entrada de Patrick Allan.

Apesar de Lucas Cardoso ser considerado uma peça importante para o Timbu, a entrada de Patrick Allan mostrou-se fundamental para a vitória alvirrubra, já que o meia teve participação direta nos três gols alvirrubros.

Com a vitória sobre o Retrô, o Náutico encaminhou a classificação para o quadrangular decisivo da Série C. Faltam apenas quatro rodadas para o término da primeira fase da competição.