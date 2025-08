Náutico: Paulo Sérgio volta contra o Londrina? Confira a provável escalação

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

O Náutico não contou com Paulo Sérgio, camisa 9 do time alvirrubro, no último jogo da Série C do Campeonato Brasileiro, contra a equipe do Retrô. O atacante foi punido com dois jogos de suspensão pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), em decisão divulgada na última quarta-feira (30).

A punição foi aplicada após a expulsão de Paulo Sérgio no empate por 0 a 0 com o Brusque, em partida válida pela 4ª rodada, disputada no dia 4 de maio.

Com o desfalque, o técnico Hélio dos Anjos apostou em Bruno Mezenga como substituto imediato no comando de ataque.

Paulo Sérgio volta contra o Londrina?

Para o confronto contra a equipe do Londrina, que acontece neste sábado (09), o Náutico deverá contar com a presença do camisa 9 alvirrubro, Paulo Sérgio.

O atacante já cumpriu os dois jogos de suspensão: um na partida seguinte à sua expulsão e outro no último jogo, contra o Retrô.

Números de Paulo Sérgio pelo Náutico em 2025

O atacante Paulo Sérgio disputou 15 partidas com a camisa do Náutico na temporada 2025, somando 6 gols marcados e nenhum assistência. Confira o desempenho por competição:

Série C: 7 jogos, 441 minutos, 2 gols

7 jogos, 441 minutos, 2 gols Copa do Brasil: 2 jogos, 140 minutos, 1 gol

2 jogos, 140 minutos, 1 gol Campeonato Pernambucano: 4 jogos, 329 minutos, 2 gols

4 jogos, 329 minutos, 2 gols Copa do Nordeste: 2 jogos, 166 minutos, 1 gol

Total geral: 15 jogos, 1.076 minutos em campo, 6 gols, 0 assistências

Provável escalação do Náutico

Muriel; Arnaldo, João Maistro, Carlinhos e Raimar; Igor Pereira, Marco Antônio e Patrick Allan; Hélio Borges, Kelvin (Igor Bolt) e Paulo Sérgio.

Últimos jogos do Timbu na primeira fase da Série C

16ª rodada – Londrina-PR x Náutico

Data: 10/08 (domingo)

10/08 (domingo) Horário: 16h30

16h30 Local: Estádio do Café, Londrina-PR

17ª rodada – Náutico x Anápolis-GO

Data: 17/08 (domingo)

17/08 (domingo) Horário: 19h00

19h00 Local: Estádio dos Aflitos, Recife-PE

18ª rodada – São Bernardo-SP x Náutico

Data: 24/08 (domingo)

24/08 (domingo) Horário: 16h30

16h30 Local: Estádio Primeiro de Maio, São Bernardo do Campo-SP

19ª rodada – Náutico x Ituano-SP