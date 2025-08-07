fechar
Náutico sofre novo desfalque para o jogo deste domingo (10) contra o Londrina

O confronto desta 16ª rodada será decisivo para o Timbu, que poderá garantir a classificação para a próxima fase já nesta partida.

Por João Victor Tavares Publicado em 07/08/2025 às 15:57 | Atualizado em 07/08/2025 às 16:37
Hélio dos Anjos, técnico do Náutico
Hélio dos Anjos, técnico do Náutico - Gabriel França/CNC

O técnico Hélio dos Anjos ganhou mais uma dor de cabeça para o confronto decisivo deste domingo (10), contra o Londrina. O atacante Kelvin, que já desfalcou o time na última rodada, segue em tratamento no departamento médico e está oficialmente fora da partida.

Kelvin sofreu uma lesão leve no músculo adutor da coxa esquerda e ainda sente dores, o que impediu seu retorno aos treinos nesta quinta-feira. A expectativa inicial era de que ele pudesse participar das atividades com o grupo, mas a recuperação ainda não foi suficiente.

Sem o atacante à disposição, o treinador alvirrubro avalia três nomes como possíveis substitutos: Marquinhos, Kayon e Igor Bolt, este último entrou no segundo tempo da vitória sobre o Retrô e pode ganhar uma chance entre os titulares.

Lista de desfalques contra o Londrina

Além de Kelvin, o Náutico também não poderá contar com outros jogadores importantes. Estão suspensos pelo terceiro cartão amarelo o zagueiro Mateus Silva, o lateral Igor Fernandes e o atacante Vinícius. Mateus, inclusive, trata uma lesão muscular e só deve voltar em até duas semanas.

Outro desfalque certo é o meia-atacante Lucas Cardoso, que sofreu uma lesão de grau 2 no ligamento colateral medial do joelho direito. O prazo estimado para o retorno do jogador é de três a quatro semanas.

Situação atual do Náutico

O Timbu chega à 21ª rodada da Série C ocupando a 3ª colocação, com os mesmos 26 pontos do Londrina, mas à frente no saldo de gols.

O duelo direto deste domingo, nos Aflitos, pode ser determinante para as pretensões das duas equipes na competição, e pode até garantir, de forma antecipada, a classificação do Náutico à próxima fase.

