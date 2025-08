Patrick Allan lidera participações em gols pelo Náutico na temporada; confira a lista completa

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O camisa 20 começou no banco de reservas no último jogo, mas entrou em campo e chamou a responsabilidade, sendo o grande destaque da partida.

O Náutico vive um momento crucial na Série C, buscando se consolidar entre os primeiros colocados para garantir uma vaga na próxima fase do campeonato. Com 26 pontos conquistados, o Timbu ocupa atualmente a 3ª colocação na tabela.

Um dos grandes nomes da temporada que tem contribuído diretamente para esse desafio é Patrick Allan. O meio-campista é o jogador do elenco com mais participações em gols pelo Náutico e, até o momento, soma 15.

No último jogo, contra a equipe do Retrô, o camisa 20 foi o grande destaque da partida. Patrick estava no banco de reservas e foi acionado por Hélio dos Anjos logo após a lesão de Lucas Cardoso. Ao entrar em campo, teve atuação decisiva: marcou um gol e deu duas assistências na vitória por 3 a 0 sobre a equipe da Fênix.

Confira a seguir os jogadores com mais participações em gols no Timbu nesta temporada:

Lista de jogadores com mais participações em gols pelo Náutico

Patrick Allan - 15 participações

- 15 participações Paulo Sérgio/Hélio Borges - 7 participações

- 7 participações Vinícius - 5 participações

- 5 participações Arnaldo/Kevin - 4 participações

Últimos jogos do Timbu na primeira fase da Série C

16ª rodada – Londrina-PR x Náutico

Data: 10/08 (domingo)

10/08 (domingo) Horário: 16h30

16h30 Local: Estádio do Café, Londrina-PR

17ª rodada – Náutico x Anápolis-GO

Data: 17/08 (domingo)

17/08 (domingo) Horário: 19h00

19h00 Local: Estádio dos Aflitos, Recife-PE

18ª rodada – São Bernardo-SP x Náutico

Data: 24/08 (domingo)

24/08 (domingo) Horário: 16h30

16h30 Local: Estádio Primeiro de Maio, São Bernardo do Campo-SP

19ª rodada – Náutico x Ituano-SP