Náutico x Londrina: vitória garante classificação na Série C? Veja as possibilidades

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

A equipe alvirrubra encara mais um desafio nas últimas 4 rodadas da Série C, chegando em ótimo momento para garantir a vaga na próxima fase.

Atualmente ocupando a 3ª colocação na tabela da Série C e vindo de uma sequência de 8 jogos sem derrota na competição, o Náutico está no caminho certo para garantir a classificação para a próxima fase e terá mais um adversário pela frente neste sábado.

A equipe comandada por Hélio dos Anjos enfrenta o Londrina, que também vem bem na competição. O duelo acontece no Estádio do Café, em Londrina (PR), a partir das 11h (horário de Brasília).

A vitória garante a classificação do Timbu no quadrangular?

Se o Náutico vencer o Londrina na próxima rodada da Série C, chegará aos 29 pontos, pontuação considerada suficiente para garantir uma vaga no G-8, grupo dos classificados para a segunda fase da competição.

Além do confronto deste sábado, o Timbu ainda terá mais três desafios até o fim da primeira fase, sendo dois deles nos Aflitos, o que pode ser bastante positivo e aumentar as chances de classificação, mesmo em caso de derrota diante do Londrina.

Ficha de jogo

Motivo: 16ª rodada da Série C

16ª rodada da Série C Data: Sábado, 09 de agosto de 2025

Sábado, 09 de agosto de 2025 Horário: 11h (de Brasília)

11h (de Brasília) Local: Estádio do Café, Londrina-PR

Estádio do Café, Londrina-PR Onde assistir: DAZN e SportyNet

Últimos jogos do Timbu na primeira fase da Série C

16ª rodada – Londrina-PR x Náutico

Data: 10/08 (domingo)

10/08 (domingo) Horário: 11h

11h Local: Estádio do Café, Londrina-PR

17ª rodada – Náutico x Anápolis-GO

Data: 17/08 (domingo)

17/08 (domingo) Horário: 19h

19h Local: Estádio dos Aflitos, Recife-PE

18ª rodada – São Bernardo-SP x Náutico

Data: 23/08 (domingo)

23/08 (domingo) Horário: 17h

17h Local: Estádio Primeiro de Maio, São Bernardo do Campo-SP

19ª rodada – Náutico x Ituano-SP

Data: 30/08 (sábado)

30/08 (sábado) Horário: 17h

17h Local: Estádio dos Aflitos, Recife-PE

Náutico 3x0 Retrô - Melhores Momentos - Série C