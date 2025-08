Classificação atualizada da Série C: veja a tabela em tempo real

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A Série C do Campeonato Brasileiro se aproxima do fim da primeira fase; apenas os 8 melhores avançam para a segunda etapa da luta pelo acesso

A Série C do Campeonato Brasileiro segue intensa, com vários times lutando por uma vaga no G-4 da competição.

O líder até o momento é o Caxias, com 33 pontos, seguido de perto por Ponte Preta (27), Náutico (26) e Londrina (26).

Na parte de baixo da tabela, a Tombense ocupa a lanterna e acumula onze jogos consecutivos sem vitória. Retrô, Itabaiana e Anápolis também estão na zona de rebaixamento e travam uma disputa acirrada para deixar o Z-4.

Náutico 3x0 Retrô - Melhores Momentos - Série C

Classificação da Série C 2025 (após 15 rodadas)

Caxias – 33 pontos (11V, 0E, 4D) Ponte Preta – 27 pontos (8V, 3E, 4D) Náutico – 26 pontos (7V, 5E, 3D) Londrina – 26 pontos (7V, 5E, 3D) São Bernardo – 26 pontos (7V, 5E, 3D) Brusque – 22 pontos (6V, 4E, 5D) Ypiranga-RS – 21 pontos (6V, 3E, 6D) CSA – 21 pontos (5V, 6E, 4D) Floresta – 21 pontos (5V, 6E, 4D) Ituano – 20 pontos (5V, 5E, 5D) Confiança-SE – 17 pontos (4V, 5E, 6D) Guarani – 17 pontos (4V, 5E, 6D) Maringá-PR – 17 pontos (3V, 8E, 4D) ABC-RN – 17 pontos (2V, 11E, 2D) Botafogo-PB – 16 pontos (4V, 4E, 7D) Figueirense-SC – 16 pontos (3V, 7E, 5D) Anápolis-GO – 16 pontos (3V, 7E, 5D) Itabaiana-SE – 15 pontos (4V, 3E, 8D) Retrô-PE – 13 pontos (3V, 4E, 8D) Tombense-MG – 12 pontos (2V, 6E, 7D)

Até quando vai a primeira fase?

Até o momento, já foram disputadas 11 rodadas, com a 12ª começando neste sábado (12) e a 15ª encerrando-se na segunda-feira, 4 de agosto. Com isso, restam 4 rodadas até o fim da primeira fase (de um total de 19). Depois, virão os matamatas entre os doze melhores.