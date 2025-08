Por que o jogo do Náutico contra o Londrina será pela manhã? Entenda motivo inusitado

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Confronto reúne equipes com classificação encaminhada ao quadrangular. Duelo será disputado em estádio que não havia sido utilizado na Série C

Em grande fase, o Náutico se prepara para encarar o Londrina. A partida será disputada no próximo domingo, às 11h00 (horário de Brasília).

Apesar do horário não ser incomum em partidas do Campeonato Brasileiro, há um motivo inusitado para o duelo contra a equipe paranaense ser disputado pela manhã.

O confronto será disputado no Estádio do Café, conhecido por ser a casa do Londrina durante os últimos anos. No entanto, a equipe paranaense vinha disputando seus jogos válidos pela Série C no Estádio VGD.

Por que a partida será no Estádio do Café?

O Londrina optou por mudar o estádio após o gramado do VGD sofrer com problemas causados por fungos. Portanto, o campo de jogo passará por um processo de substituição.

O VGD, que não recebia partidas há nove anos antes de sua utilização na Série C, deve voltar a ser utilizado pelo Tubarão apenas durante o quadrangular final.

Por que o jogo será disputado pela manhã?

Segundo a Prefeitura de Londrina, o Estádio do Café teve sua fiação furtada durante o mês de julho. No entanto, os reparos não foram realizados, já que o prejuízo está sendo contabilizado.

A partida seria disputada às 16h30 (horário de Brasília), no entanto, o clube paranaense solicitou junto à CBF a mudança de horário. A entidade já oficializou a alteração.