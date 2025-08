Náutico busca vencer o Londrina pela primeira vez como visitante; confira histórico

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O Náutico se prepara para encarar o Londrina, em confronto de seis pontos na tabela da competição. O jogo será disputado no Estádio do Café, no próximo domingo (10), às 11h00 (horário de Brasília).

A equipe alvirrubra vive grande fase e está invicta há oito rodadas, com apenas seis gols sofridos ao longo da Série C, o que coloca o Timbu na lista de melhores defesas do país.

No entanto, para vencer o Londrina, o Náutico precisará superar um "fantasma" que assombra a equipe dos Aflitos.

Náutico espera encerrar tabu

Ao longo da história, Náutico e Londrina se enfrentaram dez vezes com mando de campo da equipe paranaense. Nesse histórico, o Timbu foi derrotado em seis oportunidades, além de quatro empates.

O último confronto disputado com mando do Tubarão foi disputado na Série C de 2024. Na ocasião, o Londrina saiu vitorioso por 3 a 2, em partida lembrada por marcar a eliminação do Náutico da competição, já que o Timbu buscava a vitória para se classificar ao quadrangular.

Todos os jogos entre Londrina e Náutico com mando de campo do Tubarão

Londrina 3 x 2 Náutico (2024 - Série C)

Londrina 2 x 0 Náutico (2022 - Série B)

Londrina 0 x 0 Náutico (2021 - Série B)

Londrina 0 x 0 Náutico (2017 - Série B)

Londrina 1 x 0 Náutico (2016 - Série B)

Londrina 3 x 0 Náutico (1998 - Série B)

Londrina 1 x 1 Náutico (1997 - Série B)

Londrina 1 x 0 Náutico (1997 - Série B)

Londrina 1 x 1 Náutico (1996 - Série B)

Londrina 4 x 2 Náutico (1979 - Série A)

Náutico não vence Londrina há 10 jogos

Além disso, o Náutico também não conseguiu exercer sua força nas últimas vezes em que o Timbu encarou o Tubarão nos Aflitos.

A última vez em que o Timbu venceu o Londrina foi no ano de 2004, quando a equipe alvirrubra goleou os paranaenses pelo placar de 5 a 0.

O time alviceleste sagrou-se vencedor dos últimos quatro confrontos disputados entre os clubes no Estádio dos Aflitos.

O Náutico busca a vitória para encaminhar a classificação para o quadrangular final da Série C. Faltam cinco rodadas para o término da primeira fase da competição.