Provável time do Náutico para enfrentar Londrina: escalação, desfalques e novidades

A equipe alvirrubra deve entrar com força total contra o Tubarão, precisando da vitória para garantir a classificação à segunda fase.

O Náutico visita o Londrina neste domingo (10), em duelo válido pela 16ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. A partida será realizada no Estádio do Café, em Londrina (PR), com início marcado para às 11h, horário de Brasília.

O técnico Hélio dos Anjos terá que ajustar o time para este confronto devido a várias ausências. Estarão fora da partida o zagueiro Mateus Silva, o lateral-esquerdo Igor Fernandes e o atacante Vinícius, todos suspensos.

Além disso, o meia-atacante Lucas Cardoso e o atacante Kelvin seguem se recuperando de lesões e também não poderão atuar.

Uma boa notícia para o Timbu é o retorno do artilheiro Paulo Sérgio, que volta após cumprir suspensão. O atacante, com seis gols na temporada, deve reassumir a posição deixada por Bruno Mezenga.

Mudanças no time titular

Em relação à última partida contra o Retrô, o time terá quatro alterações confirmadas: João Maistro assume a vaga na zaga, Raimar será o novo lateral esquerdo e Patrick Allan entra no meio-campo.

A única dúvida permanece no ataque, onde Igor Bolt, Kayon ou Marquinhos brigam pela vaga, com uma leve vantagem para Igor Bolt iniciar como titular.

Provável escalação do Náutico

Muriel; Arnaldo, João Maistro, Carlinhos e Raimar; Igor Pereira, Marco Antônio e Patrick Allan; Igor Bolt (Kayon), Hélio Borges e Paulo Sérgio.

Informações do confronto