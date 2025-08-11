A ‘montanha-russa’ do futebol pernambucano: Análises de Ralph de Carvalho

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

No último final de semana, o torcedor pernambucano viveu momentos de grande emoção e resultados variados, sejam eles alvirrubros, tricolores ou rubro-negros. Enquanto a alegria tomou conta de grande parte da capital pernambucana, o Retrô enfrentou uma derrota por 1 a 0 em casa, mantendo-se na vice-lanterna do Z4 e na luta contra o rebaixamento.

Em contrapartida, tanto o Central quanto o Santa Cruz asseguraram suas classificações na Série D. O Central cumpriu seu papel ao vencer ou empatar com o Lagarto, avançando para as oitavas de final. Já o Santa Cruz devolveu o placar contra o Sergipe, após um jogo emocionante que foi para os pênaltis, onde o goleiro Rokenedy foi crucial, garantindo a passagem da equipe para a próxima fase.

Na Série B, o Náutico superou o Londrina por 1 a 0 no Paraná, assegurando sua classificação para o quadrangular final e atingindo o ponto de corte de 29 pontos. Por fim, o Sport conquistou sua primeira vitória na competição ao se impor sobre o Grêmio em Porto Alegre por 1 a 0, um resultado aguardado após 19 jogos sem vencer.

A 'Magia do Futebol'

Ralph de Carvalho destacou a importância do futebol na vida das pessoas e sua capacidade de "gerar um humor positivo ou negativo". Segundo ele, o Recife vive uma "alegria" geral, com torcedores "alvirrubros, tricolores, rubro-negros" contentes com o desempenho de seus times no final de semana. Para Carvalho, o futebol "produz alegria e o propósito é esse. O futebol é lazer e não pode sair disso".

No entanto, o comentarista lamentou a situação do Retrô, que "perdeu outra vez em casa por 1 a 0 e se mantém na mesma situação de um vice-lanterna dentro do Z4", necessitando lutar contra o rebaixamento.

Central e Santa Cruz Avançam na Série D

O Central "cumpriu o seu papel" ao garantir a classificação para as oitavas de final após a vitória ou empate sobre o Lagarto, conforme o regulamento, e agora enfrentará o Maranhão. Ralph de Carvalho afirmou que o jogo foi "emocionante, mas o Central cumpriu a expectativa que se tinha sobre ele".

A expectativa em relação ao Santa Cruz era maior, e o time "devolveu o mesmo placar" da partida anterior, podendo "até ter ganho o jogo no tempo regulamentar". A partida foi para os pênaltis devido a um "frango do Rokenedy", mas o goleiro "se recuperou justamente defendendo duas bolas", e os batedores do Santa Cruz foram "mais eficientes".

Para Carvalho, o Santa Cruz "jogou um bom jogo" e "passou com mérito". Em um mata-mata de Série D, que é "uma final a cada" etapa, o Santa Cruz "passou inteiro", e agora enfrentará o Altos do Piauí em busca de uma vaga nas quartas de final. Se vencer as quartas, o clube "estará logrando a subida para a Série C". A mobilização da torcida foi notável, com o estádio cheio, o que "empurrou o Santa Cruz" e fez com que as classificações na Série D dessem "absolutamente certo".

Náutico Assegura Classificação e Supera Apreensões

O Náutico está "classificado para o quadrangular que vem", tendo atingido 29 pontos, "o ponto de corte" para não cair e seguir adiante na competição. Essa pontuação o colocou em segundo lugar, o que "é um destaque, é um privilégio dentro da competição".

Apesar de uma "dosezinha de preocupação" pela ausência de jogadores importantes como Paulo Sérgio e Patrick e Alan no início da partida, o Náutico demonstrou "metamorfose". Após um "marasmo no primeiro tempo", o time "se impôs dentro de campo e ganhou com autoridade da equipe do Londrina lá no Paraná" a partir do "gol belíssimo do Bruno, do Bruno Mezenga" no segundo tempo. Isso, segundo Ralph, demonstra que "o trabalho do Náutico vem dando certo". O trabalho de Hélio dos Anjos vem colocando o Náutico sempre tendo mais confiança a cada jogo".

O comentarista também revelou uma informação de bastidores, afirmando que, embora o presidente Bruno Becker tenha enfrentado pedidos de impeachment, "já tem gente dizendo que Bruno Becker tem que ir pra reeleição", uma mudança que ele atribui à "magia do futebol".

Sport Conquista Primeira Vitória e Vislumbra Desafios

Para o Sport, a "primeira vitória uma hora essa vitória viria". Carvalho recordou que, mesmo na derrota para o Botafogo, o time já "estava jogando bem" e havia "mudado a cara a partir exatamente da chegada do Daniel Paulista", mas havia um "sentimento de abalo, desgosto e preocupação" pela falta de gols.

A vitória contra o Grêmio, em Porto Alegre, onde o Sport tem uma boa retrospectiva. O primeiro tempo foi "equilibrado", mas no segundo, o Sport se mostrou "nitidamente melhor do que o Grêmio", ganhando o meio-campo após o técnico adversário ter colocado "cinco atacantes para chutar", despovoando a região central.

Sobre o técnico do Grêmio, Mano Menezes, Carvalho comentou que, apesar do apoio da diretoria, o próprio Mano admitiu que o time jogou mal na defesa e no ataque. Carvalho interpretou que Mano "vai pedir para sair" se o time não melhorar ou vencer o próximo jogo, pois seu perfil é "de não ficar num clube se arrastando e levando ao clube a dificuldade".



A partida do Sport foi considerada "bela" e o time se mostrou "descontraído". Jogadores que vinham abaixo, como o lateral-direito Mateus Alexandre, "conseguiu jogar melhor", e Barleta "melhorou" após substituir Léo Pereira.

Destaques Individuais e Expectativas Futuras

Ralph de Carvalho destacou alguns jogadores:

• Santa Cruz: Rokenedy, por defender dois pênaltis na cobrança dos "tiros livres", e Thiago Galhardo, por sua "senhora partida", um "belo gol" e por "incomodar a equipe do Sergipe" o tempo todo, além da "boa batida de pênalti sendo o primeiro para passar confiança pros demais".

• Náutico: Bruno Mezenga, que "saiu do ostracismo, apareceu, chegou no pódium", fazendo uma partida "elogiado por todos".

• Sport: O goleiro Gabriel, que estava "totalmente inspirado e fez um partidaço segurando o resultado de 1 a 0 para o Sport".



Apesar da euforia pela primeira vitória após "19 jogos sem ganhar", o Sport tem uma difícil "labuta" pela frente. Para fugir do rebaixamento, o rubro-negro "precisa ganhar 12 partidas" das 21 restantes, totalizando 36 pontos que, somados aos nove já conquistados, levariam a 45 pontos, "o ponto de corte da competição". Carvalho considera a tarefa "dificílimo, mas a matemática diz que o esporte tem possibilidade".

Para aprofundar-se nessas análises e ouvir todos os detalhes da opinião de Ralph de Carvalho, "o bola de ouro que diz todas as verdades", você pode ouvir o episódio completo.

*Texto escrito com auxílio de inteligência artificial, com base em conteúdo original da Rádio Jornal, e sob supervisão e análise de jornalistas profissionais.