Transporte público: Importância do transporte coletivo do Brasil para enfrentar a emergência climática é discutida em seminário nacional

Discussão sobre políticas públicas e inovações necessárias para fortalecer o transporte coletivo acontece nesta terça e quarta-feiras, em Brasília

Com o tema Rotas para um transporte público mais sustentável, a 38ª edição do Seminário Nacional de Transporte Público, organizado pela Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos (NTU), começa nesta terça-feira (12/8) e segue por mais um dia, em Brasília, com cobertura da Coluna Mobilidade. O seminário acontece em um momento decisivo para as políticas públicas do setor, propondo uma discussão robusta sobre o futuro da mobilidade urbana no Brasil, com foco na sustentabilidade ambiental, inclusão social e governança eficiente.

Vale lembrar que, mesmo sendo o transporte mais seguro sob a ótica da sinistralidade no trânsito e menos poluente, a crise no transporte público brasileiro segue forte e persistente, com uma perda constante de demanda. O Anuário da NTU de 2024 mostrou que os ônibus perdem quase 20 mil passageiros por dia pelo menos desde 2014. E esses passageiros estão fugindo do transporte coletivo por diversas razões.

Na lista, destacam-se a baixa qualidade do serviço oferecido, comprometido por frotas velhas, sem refrigeração, prioridade viária para os ônibus ainda tímida nas cidades, tarifas altas para o bolso da população e, principalmente, a concorrência dos aplicativos de transporte, especialmente o realizado com motos, como Uber e 99 Moto.

Em 2023, os ônibus urbanos transportaram menos 19,1 milhões de passageiros equivalentes (ou seja, que são pagantes) por dia, em relação à quantidade transportada em 2014. Em comparação a 2019 - antes da pandemia de covid-19 -, o ano passado fechou com uma queda de 25,8% da demanda de usuários. Segundo o Anuário da NTU, isso significa que, nos últimos quatro anos, um em cada quatro passageiros deixou de utilizar o transporte coletivo por ônibus nas nove capitais e Regiões Metropolitanas pesquisadas - entre elas o Recife.

EM UMA DÉCADA, ÔNIBUS PERDERAM METADE DAS VIAGENS

Perda de demanda é reflexo da má qualidade do serviço, potencializada pela fuga do passageiro para o transporte privado, agora com a explosão do serviço de motos, como Uber e 99 Moto - FELIPE RIBEIRO/JC IMAGEM

O Anuário NTU mostrou que os ônibus do Brasil tiveram uma redução de praticamente metade das viagens nos últimos dez anos. Foram 44,1% viagens a menos.

E, embora o fenômeno tenha se intensificado na pandemia de covid-19, o cenário de antes já foi praticamente recuperado, mas mesmo assim os passageiros seguem fugindo.

FUGA PARA O TRANSPORTE PRIVADO E, AGORA MAIS DO QUE NUNCA, PARA OS APPS DE MOTO, COMO UBER E 99 MOTO

Os especialistas em mobilidade urbana são enfáticos em afirmar: a queda de passageiros é explicada por diversos fatores, como o home office e o e-commerce, mas é a fuga para o transporte privado o que mais pesa.

São os aplicativos de transporte de passageiros com carros e, agora mais do que nunca, os apps que usam motocicletas, como o Uber e 99 Moto - que vivem uma explosão do País, principalmente nas regiões Nordeste e Norte do Brasil.

“O transporte coletivo urbano é inegavelmente uma peça-chave fundamental para enfrentar a emergência climática global, sendo essencial para a redução das emissões de gases de efeito estufa. No entanto, para que cumpra plenamente seu papel como vetor de sustentabilidade e atraia mais usuários, é crucial investir em qualidade, inovação e acesso universal, complementados por tarifas módicas e financiamento público adequado”, defende Edmundo Pinheiro, presidente do Conselho Diretor da NTU.

DEBATES SOBRE POLÍTICAS PÚBLICAS E INOVAÇÕES NO SEMINÁRIO NACIONAL

Seminário Nacional de Transporte, que acontece por dois dias, terá a cobertura da Coluna Mobilidade - FELIPE RIBEIRO/JC IMAGEM

O encontro reunirá empresários, especialistas, e representantes das três esferas de governo, além de entidades do setor. A programação incluirá painéis técnicos, palestras e o lançamento de livros e projetos estratégicos.

Entre os destaques da programação estão debates essenciais para o futuro da mobilidade urbana, como o painel sobre "Tarifa Pública x Remuneração", que abordará a separação entre a tarifa paga pelo usuário e a remuneração do serviço, buscando um financiamento mais justo e sustentável.

Outros temas relevantes incluem a aplicação de inteligência artificial na operação do transporte coletivo no painel "Inteligência Artificial e Gestão por Dados", e o painel sobre o Estudo Nacional de Mobilidade Urbana do BNDES, que apresentará dados inéditos sobre investimentos previstos para o setor até 2030. O evento é gratuito e oferece inscrições para o formato presencial e transmissão online ao vivo.

Edmundo Pinheiro, recentemente eleito presidente do Conselho Diretor da NTU, defende a melhoria do transporte público para tirar as pessoas do Uber e 99 Moto - Divulgação NTU

Confira os destaques da programação:

- Abertura oficial com autoridades como Sandro Mabel – presidente da Comissão de Mobilidade Urbana da Frente Nacional de Prefeitas e Prefeitos (FNP) e prefeito de Goiânia; Ogeny Pedro Maia Neto – presidente do Fórum Nacional de Secretários e Dirigentes de Mobilidade Urbana e presidente da Urbanização de Curitiba (Urbs); Fábio Damasceno – Presidente do Conselho Nacional de Secretários de Transporte e Mobilidade; e Ailton Brasiliense Pires - Presidente da ANTP.

- Painel “Tarifa Pública x Remuneração”, que irá discutir a separação entre a tarifa paga pelo usuário e a remuneração do serviço, apontando caminhos para um financiamento mais justo e sustentável.

Painel “Inteligência Artificial e Gestão por Dados”, que abordará a aplicação de IA na operação do transporte coletivo.

- Painel sobre o Estudo Nacional de Mobilidade Urbana do BNDES, com dados inéditos sobre investimentos previstos para o setor até 2030.

- Painel “Inovação Tecnológica Veicular e Transição Realista”, com representantes de grandes fabricantes de ônibus, como Mercedes-Benz, Volvo, Scania e Volkswagen.

- Lançamento dos movimentos NTU Mulher e NTU Jovem, que mostrará iniciativas para ampliar a representatividade no setor.

