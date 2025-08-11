fechar
Mobilidade | Notícia

Transporte público: Importância do transporte coletivo do Brasil para enfrentar a emergência climática é discutida em seminário nacional

Discussão sobre políticas públicas e inovações necessárias para fortalecer o transporte coletivo acontece nesta terça e quarta-feiras, em Brasília

Por Roberta Soares Publicado em 11/08/2025 às 10:00
Nos &uacute;ltimos quatro anos, um em cada quatro passageiros deixou de utilizar o transporte coletivo por &ocirc;nibus no Brasil, segundo pesquisa da NTU
Nos últimos quatro anos, um em cada quatro passageiros deixou de utilizar o transporte coletivo por ônibus no Brasil, segundo pesquisa da NTU - FELIPE RIBEIRO/JC IMAGEM

Clique aqui e escute a matéria

Com o tema Rotas para um transporte público mais sustentável, a 38ª edição do Seminário Nacional de Transporte Público, organizado pela Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos (NTU), começa nesta terça-feira (12/8) e segue por mais um dia, em Brasília, com cobertura da Coluna Mobilidade. O seminário acontece em um momento decisivo para as políticas públicas do setor, propondo uma discussão robusta sobre o futuro da mobilidade urbana no Brasil, com foco na sustentabilidade ambiental, inclusão social e governança eficiente.

Vale lembrar que, mesmo sendo o transporte mais seguro sob a ótica da sinistralidade no trânsito e menos poluente, a crise no transporte público brasileiro segue forte e persistente, com uma perda constante de demanda. O Anuário da NTU de 2024 mostrou que os ônibus perdem quase 20 mil passageiros por dia pelo menos desde 2014. E esses passageiros estão fugindo do transporte coletivo por diversas razões.

Na lista, destacam-se a baixa qualidade do serviço oferecido, comprometido por frotas velhas, sem refrigeração, prioridade viária para os ônibus ainda tímida nas cidades, tarifas altas para o bolso da população e, principalmente, a concorrência dos aplicativos de transporte, especialmente o realizado com motos, como Uber e 99 Moto.

Em 2023, os ônibus urbanos transportaram menos 19,1 milhões de passageiros equivalentes (ou seja, que são pagantes) por dia, em relação à quantidade transportada em 2014. Em comparação a 2019 - antes da pandemia de covid-19 -, o ano passado fechou com uma queda de 25,8% da demanda de usuários. Segundo o Anuário da NTU, isso significa que, nos últimos quatro anos, um em cada quatro passageiros deixou de utilizar o transporte coletivo por ônibus nas nove capitais e Regiões Metropolitanas pesquisadas - entre elas o Recife.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

EM UMA DÉCADA, ÔNIBUS PERDERAM METADE DAS VIAGENS

FELIPE RIBEIRO/JC IMAGEM
Perda de demanda é reflexo da má qualidade do serviço, potencializada pela fuga do passageiro para o transporte privado, agora com a explosão do serviço de motos, como Uber e 99 Moto - FELIPE RIBEIRO/JC IMAGEM

O Anuário NTU mostrou que os ônibus do Brasil tiveram uma redução de praticamente metade das viagens nos últimos dez anos. Foram 44,1% viagens a menos.

E, embora o fenômeno tenha se intensificado na pandemia de covid-19, o cenário de antes já foi praticamente recuperado, mas mesmo assim os passageiros seguem fugindo.

FUGA PARA O TRANSPORTE PRIVADO E, AGORA MAIS DO QUE NUNCA, PARA OS APPS DE MOTO, COMO UBER E 99 MOTO

Os especialistas em mobilidade urbana são enfáticos em afirmar: a queda de passageiros é explicada por diversos fatores, como o home office e o e-commerce, mas é a fuga para o transporte privado o que mais pesa.

Leia Também

São os aplicativos de transporte de passageiros com carros e, agora mais do que nunca, os apps que usam motocicletas, como o Uber e 99 Moto - que vivem uma explosão do País, principalmente nas regiões Nordeste e Norte do Brasil.

“O transporte coletivo urbano é inegavelmente uma peça-chave fundamental para enfrentar a emergência climática global, sendo essencial para a redução das emissões de gases de efeito estufa. No entanto, para que cumpra plenamente seu papel como vetor de sustentabilidade e atraia mais usuários, é crucial investir em qualidade, inovação e acesso universal, complementados por tarifas módicas e financiamento público adequado”, defende Edmundo Pinheiro, presidente do Conselho Diretor da NTU.

DEBATES SOBRE POLÍTICAS PÚBLICAS E INOVAÇÕES NO SEMINÁRIO NACIONAL

FELIPE RIBEIRO/JC IMAGEM
Seminário Nacional de Transporte, que acontece por dois dias, terá a cobertura da Coluna Mobilidade - FELIPE RIBEIRO/JC IMAGEM

O encontro reunirá empresários, especialistas, e representantes das três esferas de governo, além de entidades do setor. A programação incluirá painéis técnicos, palestras e o lançamento de livros e projetos estratégicos.

Entre os destaques da programação estão debates essenciais para o futuro da mobilidade urbana, como o painel sobre "Tarifa Pública x Remuneração", que abordará a separação entre a tarifa paga pelo usuário e a remuneração do serviço, buscando um financiamento mais justo e sustentável.

Leia Também

Outros temas relevantes incluem a aplicação de inteligência artificial na operação do transporte coletivo no painel "Inteligência Artificial e Gestão por Dados", e o painel sobre o Estudo Nacional de Mobilidade Urbana do BNDES, que apresentará dados inéditos sobre investimentos previstos para o setor até 2030. O evento é gratuito e oferece inscrições para o formato presencial e transmissão online ao vivo.

Divulgação NTU
Edmundo Pinheiro, recentemente eleito presidente do Conselho Diretor da NTU, defende a melhoria do transporte público para tirar as pessoas do Uber e 99 Moto - Divulgação NTU

Confira os destaques da programação:

- Abertura oficial com autoridades como Sandro Mabel – presidente da Comissão de Mobilidade Urbana da Frente Nacional de Prefeitas e Prefeitos (FNP) e prefeito de Goiânia; Ogeny Pedro Maia Neto – presidente do Fórum Nacional de Secretários e Dirigentes de Mobilidade Urbana e presidente da Urbanização de Curitiba (Urbs); Fábio Damasceno – Presidente do Conselho Nacional de Secretários de Transporte e Mobilidade; e Ailton Brasiliense Pires - Presidente da ANTP.

- Painel “Tarifa Pública x Remuneração”, que irá discutir a separação entre a tarifa paga pelo usuário e a remuneração do serviço, apontando caminhos para um financiamento mais justo e sustentável.
Painel “Inteligência Artificial e Gestão por Dados”, que abordará a aplicação de IA na operação do transporte coletivo.

Leia Também

- Painel sobre o Estudo Nacional de Mobilidade Urbana do BNDES, com dados inéditos sobre investimentos previstos para o setor até 2030.

- Painel “Inovação Tecnológica Veicular e Transição Realista”, com representantes de grandes fabricantes de ônibus, como Mercedes-Benz, Volvo, Scania e Volkswagen.

- Lançamento dos movimentos NTU Mulher e NTU Jovem, que mostrará iniciativas para ampliar a representatividade no setor.

Leia também

CNH sem autoescolas: Confira as principais mudanças que a desobrigação das aulas em autoescolas vai provocar
TRÂNSITO

CNH sem autoescolas: Confira as principais mudanças que a desobrigação das aulas em autoescolas vai provocar

CNH sem autoescolas: governo federal flerta com a ‘uberização’ da formação do condutor brasileiro sob o argumento da democratização do acesso à CNH
TRÂNSITO

CNH sem autoescolas: governo federal flerta com a ‘uberização’ da formação do condutor brasileiro sob o argumento da democratização do acesso à CNH

Compartilhe

Tags