Sport: Caso vença os jogos adiados, o Leão pode sair da zona de rebaixamento? Entenda

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Equipe pernambucana conquistou seu primeiro triunfo no Brasileirão em duelo contra o Imortal. Leão segue na lanterna, mas vê o Juventude logo à frente

O Sport encerrou seu incômodo jejum de vitórias, que durava aproximadamente cinco meses, ao vencer o Grêmio, em duelo válido pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Com a vitória por 1 a 0, o Leão da Ilha permanece na última colocação na tabela. No entanto, o time pernambucano está apenas dois pontos atrás do Juventude, que ocupa a 19º colocação.

A equipe rubro-negra, porém, possui dois jogos a menos em relação aos seus concorrentes na classificação.

O Leão da Ilha ainda irá encarar Flamengo e Atlético-MG, em duelos válidos pela 12ª e 14ª rodada, respectivamente. As partidas foram adiadas devido aos compromissos dos adversários rubro-negros.

Se o Sport vencer Flamengo e Atlético-MG, irá deixar o Z-4?

Caso o Sport vença as duas partidas adiadas, o Leão da Ilha chegará a 15 pontos conquistados. Baseado na classificação atual da competição, o time pernambucano irá igualar a pontuação do Fortaleza, que ocupa a 18ª colocação.

O Sport ficaria apenas três pontos atrás do Vitória, primeira equipe fora da zona de rebaixamento, que atualmente possui 18 pontos.

O Leão da Ilha também igualaria a campanha da Chapecoense de 2021, pior performance da história do Brasileirão. Ou seja, o time rubro-negro minimizaria as chances de tornar-se o pior time da era dos pontos corridos.

Quando estes jogos serão disputados?

O Sport ainda aguarda uma oficialização da CBF acerca da data de realização das partidas. A expectativa é de que o jogo contra o Flamengo seja o primeiro a ser confirmado, já que o rubro-negro carioca está fora da Copa do Brasil.

Portanto, as datas reservadas para as quartas de final da competição eliminatória podem ser utilizadas para a realização do duelo.