Sport | Notícia

Sport: Caso vença os jogos adiados, o Leão pode sair da zona de rebaixamento? Entenda

Equipe pernambucana conquistou seu primeiro triunfo no Brasileirão em duelo contra o Imortal. Leão segue na lanterna, mas vê o Juventude logo à frente

Por Luiz Antônio Sotero Publicado em 11/08/2025 às 14:32
Jogadores do Sport comemoram gol em vitória sobre o Grêmio
Jogadores do Sport comemoram gol em vitória sobre o Grêmio - Reprodução/ Sport

O Sport encerrou seu incômodo jejum de vitórias, que durava aproximadamente cinco meses, ao vencer o Grêmio, em duelo válido pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Com a vitória por 1 a 0, o Leão da Ilha permanece na última colocação na tabela. No entanto, o time pernambucano está apenas dois pontos atrás do Juventude, que ocupa a 19º colocação.

A equipe rubro-negra, porém, possui dois jogos a menos em relação aos seus concorrentes na classificação.

O Leão da Ilha ainda irá encarar Flamengo e Atlético-MG, em duelos válidos pela 12ª e 14ª rodada, respectivamente. As partidas foram adiadas devido aos compromissos dos adversários rubro-negros.

Se o Sport vencer Flamengo e Atlético-MG, irá deixar o Z-4?

Caso o Sport vença as duas partidas adiadas, o Leão da Ilha chegará a 15 pontos conquistados. Baseado na classificação atual da competição, o time pernambucano irá igualar a pontuação do Fortaleza, que ocupa a 18ª colocação.

O Sport ficaria apenas três pontos atrás do Vitória, primeira equipe fora da zona de rebaixamento, que atualmente possui 18 pontos.

O Leão da Ilha também igualaria a campanha da Chapecoense de 2021, pior performance da história do Brasileirão. Ou seja, o time rubro-negro minimizaria as chances de tornar-se o pior time da era dos pontos corridos.

Quando estes jogos serão disputados?

O Sport ainda aguarda uma oficialização da CBF acerca da data de realização das partidas. A expectativa é de que o jogo contra o Flamengo seja o primeiro a ser confirmado, já que o rubro-negro carioca está fora da Copa do Brasil.

Portanto, as datas reservadas para as quartas de final da competição eliminatória podem ser utilizadas para a realização do duelo.

