Classificação Brasileirão Série A 2025 atualizada: veja as 20 posições com o primeiro turno
Confira como ficou a tabela do Campeonato Brasileiro após o encerramento da 19ª rodada, com todos os resultados dos 10 jogos disputados
O primeiro turno do Brasileirão Série A 2025 chega ao com o complemento da 19ª rodada nesta segunda (11/08) entre Juventude e Corinthians no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul.
Diante disso, a disputa pelo título, pelas vagas nas competições internacionais e contra o rebaixamento estão ainda mais acirradas. O segundo turno começa no próximo fim de semana.
O Flamengo lidera a competição de maneira isolada, seguido de perto por Cruzeiro e Palmeiras. Já o Bahia fecha o G-4. Na zona de rebaixamento estão Vasco, Fortaleza, Juventude e Sport.
Resultados da 19ª rodada do Brasileirão Série A 2025
Sábado (09/08)
- Red Bull Bragantino 1 x 3 Internacional
- São Paulo 2 x 0 Vitória
- Flamengo 2 x 1 Mirassol
- Fortaleza 0 x 5 Botafogo
- Bahia 3 x 3 Fluminense
Domingo (10/08)
- Palmeiras 2 x 1 Ceará
- Vasco da Gama 1 x Atlético-MG
- Cruzeiro 1 x 1 Santos - em andamento
- Grêmio x Sport - em andamento
Segunda-feira (11/08)
- 20h - Juventude x Corinthians
Classificação do Brasileirão Série A 2025 (19ª rodada)
-
Posição | Time | Pontos------- | -------------------
- | 1º | Flamengo | 43 pontos
- | 2º | Cruzeiro | 37 pontos
- | 3º | Palmeiras | 36 pontos
- | 4º | Bahia | 30 pontos
- | 5º | Botafogo | 29 pontos
- | 6º | Mirassol | 28 pontos
- | 7º | São Paulo | 28 pontos
- | 8º | Red Bull Bragantino | 27 pontos
- | 9º | Fluminense | 24 pontos
- | 10º | Atlético-MG | 24 pontos
- | 11º | Internacional | 24 pontos
- | 12º | Ceará | 22 pontos
- | 13º | Corinthians | 22 pontos
- | 14º | Santos | 21 pontos
- | 15º | Grêmio | 20 pontos
- | 16º | Vitória | 18 pontos
- | 17º | Vasco da Gama | 16 pontos
- | 18º | Fortaleza | 15 pontos
- | 19º | Juventude | 11 pontos
- | 20º | Sport | 06 pontos
Jogos da 20ª rodada do Brasileirão Série A 2025
Sábado (16/08)
- 16h - Fluminense x Fortaleza
- 16h - Ceará x Red Bull Bragantino
- 18h30 - Vitória x Juventude
- 18h30 - Sport x São Paulo
- 21h - Corinthians x Bahia
Domingo (17/08)
- 16h - Atlético-MG x Grêmio
- 16h - Santos x Vasco da Gama
- 18h30 - Internacional x Flamengo
- 20h30 - Botafogo x Palmeiras
Segunda-feira (18/08)
- 20h - Mirassol x Cruzeiro