Brasileirao | Notícia

Classificação Brasileirão Série A 2025 atualizada: veja as 20 posições com o primeiro turno

Confira como ficou a tabela do Campeonato Brasileiro após o encerramento da 19ª rodada, com todos os resultados dos 10 jogos disputados

Por Robert Sarmento Publicado em 10/08/2025 às 20:32 | Atualizado em 10/08/2025 às 20:44
Pedro, atacante do Flamengo, com expressão de seriedade
Pedro, atacante do Flamengo, com expressão de seriedade - Instagram/Flamengo

O primeiro turno do Brasileirão Série A 2025 chega ao com o complemento da 19ª rodada nesta segunda (11/08) entre Juventude e Corinthians no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul.

Diante disso, a disputa pelo título, pelas vagas nas competições internacionais e contra o rebaixamento estão ainda mais acirradas. O segundo turno começa no próximo fim de semana.

O Flamengo lidera a competição de maneira isolada, seguido de perto por Cruzeiro e Palmeiras. Já o Bahia fecha o G-4. Na zona de rebaixamento estão Vasco, Fortaleza, Juventude e Sport.

Resultados da 19ª rodada do Brasileirão Série A 2025

Sábado (09/08)

  • Red Bull Bragantino 1 x 3 Internacional
  • São Paulo 2 x 0 Vitória
  • Flamengo 2 x 1 Mirassol
  • Fortaleza 0 x 5 Botafogo
  • Bahia 3 x 3 Fluminense

Domingo (10/08)

  • Palmeiras 2 x 1 Ceará
  • Vasco da Gama 1 x Atlético-MG
  • Cruzeiro 1 x 1 Santos - em andamento
  • Grêmio x Sport - em andamento

Segunda-feira (11/08)

  • 20h - Juventude x Corinthians


Samuel Lino, atacante do Flamengo, dribla jogador do Mirassol - Instagram/Flamengo

Classificação do Brasileirão Série A 2025 (19ª rodada)

  • Posição | Time | Pontos

     ------- | -------------------
  • | 1º | Flamengo | 43 pontos
  • | 2º | Cruzeiro | 37 pontos
  • | 3º | Palmeiras | 36 pontos
  • | 4º | Bahia | 30 pontos
  • | 5º | Botafogo | 29 pontos
  • | 6º | Mirassol | 28 pontos
  • | 7º | São Paulo | 28 pontos
  • | 8º | Red Bull Bragantino | 27 pontos
  • | 9º | Fluminense | 24 pontos
  • | 10º | Atlético-MG | 24 pontos
  • | 11º | Internacional | 24 pontos
  • | 12º | Ceará | 22 pontos
  • | 13º | Corinthians | 22 pontos
  • | 14º | Santos | 21 pontos
  • | 15º | Grêmio | 20 pontos
  • | 16º | Vitória | 18 pontos
  • | 17º | Vasco da Gama | 16 pontos
  • | 18º | Fortaleza | 15 pontos
  • | 19º | Juventude | 11 pontos
  • | 20º | Sport | 06 pontos

Matéria em atualização

Jogos da 20ª rodada do Brasileirão Série A 2025

Sábado (16/08)

  • 16h - Fluminense x Fortaleza
  • 16h - Ceará x Red Bull Bragantino
  • 18h30 - Vitória x Juventude
  • 18h30 - Sport x São Paulo
  • 21h - Corinthians x Bahia

Domingo (17/08)

  • 16h - Atlético-MG x Grêmio
  • 16h - Santos x Vasco da Gama
  • 18h30 - Internacional x Flamengo
  • 20h30 - Botafogo x Palmeiras

Segunda-feira (18/08)

  • 20h - Mirassol x Cruzeiro

