Classificação Brasileirão Série A 2025 atualizada: veja as 20 posições com o primeiro turno

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Confira como ficou a tabela do Campeonato Brasileiro após o encerramento da 19ª rodada, com todos os resultados dos 10 jogos disputados

O primeiro turno do Brasileirão Série A 2025 chega ao com o complemento da 19ª rodada nesta segunda (11/08) entre Juventude e Corinthians no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul.

Diante disso, a disputa pelo título, pelas vagas nas competições internacionais e contra o rebaixamento estão ainda mais acirradas. O segundo turno começa no próximo fim de semana.

Leia Também Bola de Ouro: confira os brasileiros indicados a todas as categorias

O Flamengo lidera a competição de maneira isolada, seguido de perto por Cruzeiro e Palmeiras. Já o Bahia fecha o G-4. Na zona de rebaixamento estão Vasco, Fortaleza, Juventude e Sport.

Resultados da 19ª rodada do Brasileirão Série A 2025

Sábado (09/08)

Red Bull Bragantino 1 x 3 Internacional

São Paulo 2 x 0 Vitória

Flamengo 2 x 1 Mirassol

Fortaleza 0 x 5 Botafogo

Bahia 3 x 3 Fluminense

Domingo (10/08)

Palmeiras 2 x 1 Ceará

Vasco da Gama 1 x Atlético-MG

Cruzeiro 1 x 1 Santos - em andamento

Grêmio x Sport - em andamento

Segunda-feira (11/08)

20h - Juventude x Corinthians

Samuel Lino, atacante do Flamengo, dribla jogador do Mirassol - Instagram/Flamengo

Classificação do Brasileirão Série A 2025 (19ª rodada)

Posição | Time | Pontos ------- | -------------------

| 1º | Flamengo | 43 pontos

| 2º | Cruzeiro | 37 pontos



| 3º | Palmeiras | 36 pontos



| 4º | Bahia | 30 pontos



| 5º | Botafogo | 29 pontos



| 6º | Mirassol | 28 pontos



| 7º | São Paulo | 28 pontos



| 8º | Red Bull Bragantino | 27 pontos



| 9º | Fluminense | 24 pontos



| 10º | Atlético-MG | 24 pontos



| 11º | Internacional | 24 pontos



| 12º | Ceará | 22 pontos



| 13º | Corinthians | 22 pontos



| 14º | Santos | 21 pontos



| 15º | Grêmio | 20 pontos



| 16º | Vitória | 18 pontos



| 17º | Vasco da Gama | 16 pontos



| 18º | Fortaleza | 15 pontos



| 19º | Juventude | 11 pontos



| 20º | Sport | 06 pontos

Matéria em atualização

Jogos da 20ª rodada do Brasileirão Série A 2025

Sábado (16/08)

16h - Fluminense x Fortaleza



16h - Ceará x Red Bull Bragantino

18h30 - Vitória x Juventude

18h30 - Sport x São Paulo

21h - Corinthians x Bahia

Domingo (17/08)

16h - Atlético-MG x Grêmio

16h - Santos x Vasco da Gama



18h30 - Internacional x Flamengo

20h30 - Botafogo x Palmeiras

Segunda-feira (18/08)

