Resultado do jogo do Sport hoje (10/08) contra o Grêmio pela Série A 2025 em tempo real

Lanterna, com seis pontos em 16 jogos, o Leão é a única equipe sem vitórias na competição. O time comandado por Daniel paulista vem de três empates

O Sport está em campo contra o Grêmio, em duelo que começou às 20h30 (de Brasília) na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, pela 19ª rodada do 1° turno do Brasileirão Série A 2025.

A equipe pernambucana disputou até então apenas 16 partidas na competição, pois os confrontos contra Atlético-MG e Flamengo foram adiados pela CBF e ainda não possuem data marcada.

Sport x Flamengo - a definir

Atlético-MG x Sport - a definir

Com três empates seguidos (Vitóra, Santos e Bahia), o Leão ainda busca encerrar o jejum de 19 jogos sem ganhar na temporada (desde março). O time ocupa a lanterna, tendo seis pontos.

14° Grêmio - 20 pontos

20° Sport - 06 pontos

Escalação do Grêmio: Tiago Volpi; Camilo, Balbuena, Wagner Leonardo e Marlon; Dodi, Villasanti (Edenílson), Riquelme, Cristian Olivera e Alysson; Braithwaite. Técnico: Mano Menezes.

Escalação do Sport: Gabriel; Matheus Alexandre, Rafael Thyere, Ramon Menezes e Igor Cariús (Chico); Rivera, Zé Lucas e Lucas Lima; Barletta, Matheusinho e Derik. Técnico: Daniel Paulista.

Daniel Paulista, treinador do Sport - Paulo Paiva / Sport Recife

Resultado do jogo do Sport hoje (10/08) em tempo real

O duelo tem transmissão ao vivo no Premiere (pay-per-view) e Globoplay (streaming) para assinantes. Os rubro-negros podem acompanhar o placar em tempo real na cobertura da Rádio Jornal.

Transmissão Grêmio x Sport ao vivo online (sem imagens)

A narração é de Marcelo Araújo, os comentários de Ralph de Carvalho, reportagem de Antônio Gabriel e Igor Moura no Plantão Esportivo e depois no Resumo Final (veja aqui ou clique no vídeo).

