Sport: Chances de permanência na Série A 2025 aumentam com vitória sobre o Grêmio
Com dois jogos a menos que os rivais na tabela, o torcedor rubro-negro tem o direito de sonhar com a continuidade do Leão na Primeira Divisão
O fim do primeiro turno é de alívio para o Sport. Isso porque venceu a primeira da Série A 2025. Em Porto Alegre, no domingo (10/08), derrotou o Grêmio por 1 a 0, pela 19ª rodada.
Agora, a diferença do Rubro-negro pernambucano para o 16° colocado (Vitória-BA) agora é de nove pontos. O Vasco da Gama, que abre neste momento o Z4, está com 16 pontos.
- 16° Vitória - 18 pontos
- 17° Vasco da Gama - 16 pontos
- 18° Fortaleza - 15 pontos
- 19° Juventude - 11 pontos
- 20° Sport - 09 pontos
Chances de rebaixamento do Sport na Série A 2025
De acordo com o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o Sport tem 94% de chances de rebaixamento. Antes, o número estava em 94,5%.
A porcentagem diminuiu pouco, mas o suficiente para fazer os torcedores acreditarem na permanência e incentivo para o duelo contra o São Paulo, no sábado (16/08), na Ilha do Retiro.
- Sport - 94%
- Juventude - 78,9%
- Fortaleza - 62,6%
- Vasco da Gama - 45,1%
- Vitória - 42,2%
Probabilidade por pontuação:
A média para escapar 100% da degola matematicamente, por enquanto, é de 50 pontos. No entanto, se um clube atingir 46 pontos a possibilidade de queda fica abaixo de 1% (0,455%).
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
- 52 pontos - 0.000%
- 51 pontos - 0.000%
- 50 pontos - 0.000%
- 49 pontos - 0.001%
- 48 pontos - 0.013%
- 47 pontos - 0,085%
- 46 pontos - 0,455%