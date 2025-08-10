Sport: Chances de permanência na Série A 2025 aumentam com vitória sobre o Grêmio

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Com dois jogos a menos que os rivais na tabela, o torcedor rubro-negro tem o direito de sonhar com a continuidade do Leão na Primeira Divisão

O fim do primeiro turno é de alívio para o Sport. Isso porque venceu a primeira da Série A 2025. Em Porto Alegre, no domingo (10/08), derrotou o Grêmio por 1 a 0, pela 19ª rodada.

Agora, a diferença do Rubro-negro pernambucano para o 16° colocado (Vitória-BA) agora é de nove pontos. O Vasco da Gama, que abre neste momento o Z4, está com 16 pontos.

16° Vitória - 18 pontos

17° Vasco da Gama - 16 pontos

18° Fortaleza - 15 pontos

19° Juventude - 11 pontos

20° Sport - 09 pontos

Jogadores do Sport celebram vitória contra o Grêmio na Série A - Paulo Paiva/Sport

Chances de rebaixamento do Sport na Série A 2025

De acordo com o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o Sport tem 94% de chances de rebaixamento. Antes, o número estava em 94,5%.

A porcentagem diminuiu pouco, mas o suficiente para fazer os torcedores acreditarem na permanência e incentivo para o duelo contra o São Paulo, no sábado (16/08), na Ilha do Retiro.

Sport - 94%

Juventude - 78,9%

Fortaleza - 62,6%

Vasco da Gama - 45,1%



Vitória - 42,2%

Probabilidade por pontuação:



A média para escapar 100% da degola matematicamente, por enquanto, é de 50 pontos. No entanto, se um clube atingir 46 pontos a possibilidade de queda fica abaixo de 1% (0,455%).